Украинский аэропорт в концессию туркам

31 июля 2020, 10:15

Глава Сумской ОГА Роман Грищенко предложил турецкой компании «Akaoglu group» взять в концессию аэропорт и вложить в него более 78 миллионов долларов.

В ходе подписания меморандума между руководством ОГА и компанией «Akaoglu group» об инвестиционной деятельности губернатор предложил турецким партнерам заняться развитием аэропорта и создать воздушный хаб «Аэропорт-Сумы». Чиновники рассматривают возможность авиасообщения с европейскими странами: Турцией, Китаем, Казахстаном.

В ОГА также отметили, что согласно плану создания хаба «Аэропорт-Сумы» планируется развить аэропорт до класса — В (4C). При этом, общая сумма инвестиций составит 78,3 миллионов долларов США.

Суть проекта заключается в проведении полной реконструкции аэровокзального комплекса, ремонта взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона; замены существующего ограждения периметра и светосигнального оборудования аэродрома.