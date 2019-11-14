Днепропетровская ОГА и lifecell подписали Меморандум о сотрудничестве

14 ноября 2019, 17:15

В Днепропетровской областной государственной администрации состоялась встреча Александра Бондаренко, председателя Днепропетровской ОГА, и Исмета Языджы, главного исполнительного директора lifecell.

Участники встречи обсудили планы по внедрению совместных smart-проектов в Днепропетровской области и подписали Меморандум о сотрудничестве.

На официальной встрече председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджы обсудили направления углубленного сотрудничества между областью и диджитал-оператором.

Компания lifecell будет способствовать реализации в Днепропетровской области smart-проектов, призванных улучшить уровень жизни в регионе благодаря использованию инновационных технологий. На встрече был подписан Меморандум, который определил следующие приоритетные направления сотрудничества:

- развитие инструментов телемедицины для обеспечения доступа к медицинским услугам жителей отдаленных населенных пунктов области;

- внедрение услуги MobileID;

- развитие IoT-услуг для оптимизации работы коммунальных и промышленных предприятий;

- внедрение системы массового оповещения, которая позволяет в экстренной ситуации за несколько секунд

осуществить массовую рассылку сообщений или одновременные звонки;

- сбор и предоставление статистических данных для оптимального планирования туристических и культурно-массовых мероприятий в Днепропетровской области.

Компания lifecell и Днепропетровская ОГА договорились совместно участвовать в цифровой трансформации области и сотрудничать в рамках создания, организации и реализации совместных проектов и мероприятий для реализации концепции Smart Region в Днепропетровской области.

"Днепропетровщина богата умными людьми. Но, к сожалению, у нас мало качественных услуг - и государственных, и частных. "Умным" регион станет тогда, когда у каждого жителя, даже самого отдаленного села, будет мобильная связь, Интернет и доступ к качественным сервисам - в транспортной, медицинской, коммунальной сферах. Во внедрении диджитализации мы должны стать примером для других областей", - подчеркнул председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.



"Днепропетровская область - одна из передовых областей в Украине по диджитализации услуг в сфере образования, здравоохранения, банковском секторе и обеспечении предоставления административных услуг гражданам. Благодаря внедрению новейших цифровых услуг в области активно развиваются промышленные предприятия, транспортная отрасль, образовательные хабы. Мы уверены, что сотрудничество с Днепропетровской ОДА поможет нам улучшить сервисы для ее жителей благодаря совместному воплощению инновационных проектов по развитию "умной" инфраструктуры региона", - прокомментировал Исмет Языджы, главный исполнительный директор lifecell.