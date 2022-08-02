2 августа 2022, 13:45

Аэропорт «Ужгород» не возобновит работу в ближайшем будущем по ряду причин, - глава Закарпатской ОГА Виктор Микита



«Светосигнальная система, взлетная полоса и другие элементы инфраструктуры не готовы принимать регулярные рейсы», - отметил он. И назвал еще ряд причин:

➖Аэропорт не готов принимать или отправлять гражданские рейсы на территорию Европейского Союза.➖Аэропорт не имеет соответствующих разрешительных документов на начало работы.➖Небо над Украиной закрыто, равно как и закрыты все аэропорты.➖Нет подписанных документов из ЕС о возможности запуска регулярных рейсов на территорию Евросоюза.При этом, он заверил, что работа над восстановлением аэропорта ведется.«Мы говорим о процессе - долговременном и системном. Поэтому сейчас заявления о возобновлении работы аэропорта - это не больше, чем желания и намерения», - добавил Микита.