В Буковинском аэропорту заработала светосигнальная система

29 октября 2018, 9:15

В Международном аэропорту "Черновцы" заработала светосигнальная система. Это более 200 огней с пятью режимами интенсивности.

Теперь пилоты будут садиться безопасно даже в облачную погоду.

Светосигнальная система включается в темное время суток, а также во время ухудшения погоды и плохой видимости. Эта система установлена, в первую очередь, для точного захода на посадку воздушных суден. Обычно свет включают за 15 минут до приземления борта. Огни были установлены еще в 2012 году, но программное обеспечение закупили только в 2018 году.

На нужное ПО было потрачено около 18 млн. грн.