В аэропорту "Киев" заработали сканнеры для считывания онлайн регистрации на рейс

8 ноября 2017, 9:45

В Международном аэропорту «Киев» заработала электронная система считывания посадочных талонов в пунктах контроля на авиационную безопасность.

7 ноября электронная система считывания заработала как на международных, внутренних, так и и бизнес-авиарейсах, обслуживаемых в Бизнес-Терминале «В».

Отныне, к прохождению контроля на авиационную безопасность допускаться не только пассажиры с распечатанными посадочными талонами, но и те пассажиры, кто прошел регистрацию на рейс онлайн и могут предъявить соответствующий документ на экранах своих гаджетов.Пассажиры могут зарегистрироваться онлайн на сайтах авиакомпаний, с помощью мобильного приложения или пройти онлайн регистрацию непосредственно в аэропорту в киосках саморегистрации.Вместе с тем, хотим отметить, что данное усовершенствование не влияет на действующие требования по авиационной безопасности и предусмотренный порядок прохождения контроля.