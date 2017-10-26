Теперь на свой рейс в аэропорту "Киев" можно зарегистрироваться самостоятельно

26 октября 2017, 11:15

В аэропорту «Киев» апгрейд. Теперь на свой рейс можно зарегистрироваться самостоятельно.

В зале вылета международного Терминала установлены киоски самостоятельной регистрации. Онлайн чек-ин или онлайн регистрация предназначен для того, чтобы пассажир в онлайн режиме зарегистрировался на рейс и распечатал свой посадочный талон. Киоск для самостоятельной регистрации прост в использовании, на регистрацию уйдет не более 1,5 минут. Для регистрации понадобится только паспорт.Сейчас пройти онлайн регистрацию в аэропорту могут пассажиры рейсов двух авиакомпаний - LOT и Buta Airways (Azerbaijan Airlines).