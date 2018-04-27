26 апреля эстонская Nordica начала полеты в аэропорт "Киев"

27 апреля 2018, 12:15

Первый рейс Таллинн- Киев открыт! 26 апреля Nordica начала полеты в аэропорт "Киев".

Вечером 26 апреля самолет эстонской авиакомпании Nordica впервые полетел из Таллинна в аэропорт украинской столицы "Киев". Полеты будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям, а из Киева в Таллинн – по понедельникам, средам и пятницам.



По словам менеджера Nordica по маркетингу и связям с общественностью Тоомаса Уйбо, Украина является важным рынком для эстонской национальной авиакомпании. Европейский Союз – крупнейший торговый партнер Украины. Все признаки указывают на то, что в ближайшее время пассажирское сообщение между Эстонией и Украиной станет еще более интенсивным, благодаря отмене визового режима и нарастающим деловым связям между двумя странами.



«Мы ожидаем значительного увеличения количества пассажиров, летающих не только из одной столицы в другую, но и транзитных пассажиров. Запуская новый маршрут, Nordica обеспечивает украинцам ряд быстрых стыковочных рейсов через Таллинн в Скандинавию, Центральную Европу и Россию», добавил Тоомас Уйбо.



В этот летний сезон из Таллиннского аэропорта можно летать в 41 пункт назначения. 21 из этих пунктов назначения обслуживает самая крупная эстонская авиакомпания Нордика - базовый перевозчик таллиннского аэропорта.