Полтавская ОГА и Vodafone проанализировали туристические потоки

13 сентября 2021, 16:15

Полтавская областная государственная администрация начинает использовать big data аналитику для изучения и прогнозирования туристических потоков. Пилотным проектом стала аналитика данных, собранных Vodafone во время проведения Гелон-фест 14 августа 2021.



Так, по результатам аналитики данных посетителей фестиваля, основной поток туристов прибыл из Полтавской области (56,6%), гораздо меньше из города Полтава (19%) и Сумской области (14,6%), далее идут Харьковская область (4,7%), также можно выделить группы туристов, которые приехали из Днепропетровской области и из Киева - по 1,1%.

Организаторам фестиваля также было полезно узнать, что только 20% посетителей занимаются спортом, а женщин приехало больше, чем мужчин.

Vodafone подготовил для Полтавской ОГА комплексный дашборда с обобщенной информацией о посетителях фестиваля, возможностью группировать и фильтровать данные по ряду параметров, как возраст, регион проживания, пол, интересы, предпочтения, география путешествий посетителей, принадлежность к определенным группам - например, наличие статуса предпринимателя.В дальнейшем подобный анализ поможет администрации прогнозировать пассажирские потоки, выстраивать туристическую стратегию и своевременно обеспечивать качественные пассажирские перевозки.Big Data помогает администрациям городов, областей и ОТГ оцифровывать и анализировать сведения о жизни населенных пунктов и на их основе получать точную геоаналитику, транспортную модель, внедрять разумное управление системами ЖКХ, получить модель миграции людей (жителей и туристов), планировать построение объектов социальной инфраструктуры, дорожное движение, осуществлять мониторинг. Услуги Vodafone Analytics также позволяют описать портрет целевой аудитории, организовать таргетированную рекламу, получить модель Look-a-like.Vodafone также сотрудничает с Полтавской ОГА в направлении развития туризма благодаря проекту Find&Follow. Village Routes. Это онлайн-маршруты, проложенные по сельской местности, не очень известным и не таким популярным среди туристов, а потому безопасным с токи зрения предотвращения распространения COVID-19. В 2020 году Vodafone начал широкомасштабное развертывание сети 4G (LTE 900 МГц) в сельской местности, что позволило популяризировать здесь диджитал-туризм и таким образом поддержать развитие местных общин и малого бизнеса. Бельское городище, на территории которого проходил фестиваль Гелон-фест, также вошло в один с маршрутов. Сейчас на сайте Find&Follow есть 60 туристических маршрутов для самостоятельных путешествий, в частности, 4 из них в Полтавской области.