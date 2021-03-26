Vodafone Big Data Lab получила первых выпускников по большим данным

26 марта 2021, 12:15

Cтуденты пилотного курса Vodafone Big Data Lab защитили свои дипломные проекты.

Для проверки качества приобретенных знаний и для того, чтобы погрузить студентов в максимально приближено к реалиям дата сайентиста среду, компания Vodafone поставила перед выпускниками актуальные бизнес-задачи и предоставила массив реальных больших данных.



Студенты должны были определить склонность абонента к приобретению нового телефона в следующем месяце или построить модель, прогнозирующая потребления абонентом мобильного интернета через шесть месяцев.



Результаты работы позволяют определить, кому именно отправить выгодное предложение, чтобы не беспокоить каждого абонента, а также получить картину возможного увеличения нагрузки на сеть в будущем и предусмотреть стратегию развития.



При этом очень важна форма подачи результатов своей работы – бизнес ориентированная презентация, которая способна донести до владельца бизнеса сущность задействованных инструментов и смысл применения исследований в бизнесе.



Все студенты, которые успешно справились с чрезвычайно высокой интенсивностью обучения и испытаниями COVID-19, на высоком уровне защитили свои дипломные проекты.



Экзаменационная комиссия, в составе которой были преподаватели высших технических вузов Украины, Европы и мира, а также руководители и эксперты data science подразделения Vodafone, высоко оценила результаты и, самое главное, прогресс студентов.