Vodafone расширила карту туристических маршрутов Village Routes

22 февраля 2021, 10:45

Vodafone продолжает расширять карту туристических маршрутов Village Routes. Направление сельских маршрутов является частью собственного социального проекта - Find&Follow - телеком-оператора.

Поэтому географию проекта дополнили Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области. Новые маршруты появились также в Черновицкой, Хмельницкой, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Волынской областях. Сейчас на сайте проекта туристам доступно 48 маршрутов в 18 областях Украины.



Кроме того, в зимний период акцент сделан на горнолыжные курорты Украины. К существующим маршрутам добавлены следующие локации:

1. Львовская область, ГК "Плай"

2. Закарпатская область, ГК "Пилипец",

3. Ивано-Франковская область, ГК "Ворохта",

5. Львовская область, ГК "Динамо-Тростян",

6. Львовская область, ТК "Захар Беркут",

7. Полтавская область, ГК "Сорочин Яр",

8. Черкасская область, ГК "Водяныки",

9. Черновицкая область, ГТК "Мигово".



Каждый маршрут рассчитан минимум на 1-2 дня. На сайте есть подробное описание локаций на маршрутах, контактная информация, геолокация каждого объекта, советы по дополнительным экскурсиям, питанию и проживанию. Это помогает туристу быстро и легко ориентироваться в новых условиях и принимать решения, а также тщательно планировать путешествие. При разработке туров учитывались интересы как тех, кто только начинает исследовать Украину, так и для опытных туристов, которые ищут новых впечатлений. Ведь мы предлагаем, как достаточно известные места, так и вовсе неисследованные туристами уголки сельской Украины.



Направление Village Routes создано для того, чтобы предложить украинцам малолюдные безопасные путешествия в сельской местности, ведь в настоящее время нужно как можно более ответственно относиться к новым правилам поведения в связи с распространением COVID-19. Кроме того, основной целью проекта является поддержка и развитие малого бизнеса в сельской местности.



Еженедельно перечень маршрутов в каждой из областей дополняется. Vodafone расширяет географию туристических локаций согласно развертыванию 4G (LTE 900 МГц) сети именно в сельской местности. Ведь развитие информационной инфраструктуры существенно влияет на улучшение туристической привлекательности регионов.