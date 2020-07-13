Vodafone презентовал решение для самостоятельных путешествий украинскими селами

13 июля 2020, 11:45

10 июля Vodafone Украина презентовал направление Village Routes в рамках туристического проекта Find & Follow.

Целью инициативы является поддержка развития сельского туризма, местных общин и малого бизнеса, а также создание цифровой инфраструктуры для путешествий по Украине.



Первые 6 онлайн маршрутов Village Routes уже представлены на ресурсе https://findandfollow.com.ua/. Все они расположены в Закарпатской области. Такой выбор локаций обусловлен тем, что именно из Закарпатья Vodafone начинает строительство сети 4G в сельской местности в диапазоне 900 МГц. В соответствии с расширением интернет-покрытия будут проложены следующие интернет-маршруты.



Первые маршруты Village Routes рассчитаны на 1-2 дня, их можно объединять в длинные туры. Туристу предлагаются различные опции – пешеходные горные маршруты, посещение музеев, исторических памятников, дегустаций, живописных локаций для фото и тому подобное. Предложения будут интересны как для тех, кто только начинает исследовать Украину, так и для продвинутых туристов, которые ищут новых открытий. Один из уникальных маршрутов разработано совместно с экспертами проекта «Украина Инкогнита». В дальнейшем планируется привлечение других туристических сообществ к созданию продуманных и незаурядных маршрутов.



Направление Village Routes создано также для того, чтобы предложить украинцам малолюдные безопасные путешествия в сельской местности, ведь в настоящее время нужно как можно более ответственно относиться к новым правилам поведения в связи с распространением COVID-19.



Напомним, что в 2015 году Vodafone запустил собственный туристический проект Vodafone Smart Routes. Это инновационные пешеходные туристические маршруты в городах Украины. Маршруты визуализируются с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавными персонажами. Таблички с QR-кодами размещены возле культурных и исторических памятников, каменные стрелочки указывают путь к следующей локации, таким образом составляя целостный уникальный маршрут. Туристические тропы уже есть в семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.



Сегодня Vodafone меняет название туристического проекта на Find & Follow и запускает новое направление – Village Routes – для малолюдных путешествий сельской местностью.

