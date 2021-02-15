15 февраля 2021, 13:15

Хмельницкая ОГА и lifecell будут работать над цифровизацией региона

Хмельницкая ОГА и оператор мобильной связи lifecell будут совместно работать над цифровизацией региона.



10 февраля 2021 Хмельницкая ОГА и мобильный оператор lifecell подписали Меморандум о сотрудничестве в регионе. Целью совместной работы является внедрение инновационных решений для улучшения жизни жителей Хмельницкой области.



Во время встречи стороны обсудили направления сотрудничества между регионом и мобильным оператором и подписали соответствующий меморандум.



Согласно документу основными направлениями сотрудничества являются:



цифровая трансформации общества путем развития информационно-коммуникационных технологий в Хмельницкой области;

совместная реализация проектов цифровой трансформации в сфере государственного управления;

предоставление статистических данных для улучшения транспортной инфраструктуры в регионе.

