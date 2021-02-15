Хмельницкая ОГА и lifecell будут работать над цифровизацией региона

Хмельницкая ОГА и оператор мобильной связи lifecell будут совместно работать над цифровизацией региона.
10 февраля 2021 Хмельницкая ОГА и мобильный оператор lifecell подписали Меморандум о сотрудничестве в регионе. Целью совместной работы является внедрение инновационных решений для улучшения жизни жителей Хмельницкой области.
Во время встречи стороны обсудили направления сотрудничества между регионом и мобильным оператором и подписали соответствующий меморандум.
Согласно документу основными направлениями сотрудничества являются:
цифровая трансформации общества путем развития информационно-коммуникационных технологий в Хмельницкой области;
совместная реализация проектов цифровой трансформации в сфере государственного управления;
предоставление статистических данных для улучшения транспортной инфраструктуры в регионе.
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