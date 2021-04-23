Киевстар будет предоставлять цифровые решения для развития инфраструктуры

23 апреля 2021, 9:45

Об этом был подписан соответствующий Меморандум между оператором и государственным предприятием «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности» (ГП «ОЦЦК»), который подчиняется Министерству инфраструктуры Украины.



Цель Меморандума – продуктивное сотрудничество сторон в создании совместных проектов по пяти основным направлениям:

• решения на основе интернета вещей (IoT);

• обработка и использование больших данных (Big Data);

• предоставление мобильных финансовых услуг;

• внедрение облачных решений;

• совершенствование муниципального транспортного процессинга.

«Города Украины и их жители достойны того, чтобы пользоваться самыми современными технологиями для улучшения качества жизни. И это касается всех сфер – быта, работы, пользования муниципальными объектами и транспортом, получения услуг и сервисов от государственных учреждений, безопасности, экологии и многого другого, – сказал Илья Польшаков, Директор по развитию новых направлений бизнеса, Киевстар. – Чтобы это стало возможным, Киевстар готов включаться в проекты со своей профессиональной экспертизой и предоставлять цифровые решения, способные справиться со сложнейшими задачами».Одно из ожиданий от сотрудничества и реализации проектов – автоматизация процессинга муниципального транспорта по всей Украине. Первым шагом на этом пути стал запуск 22 апреля SmartTicketCity в Мариуполе – единого электронного билета в муниципальном транспортном сервисе города. Его внедрение стало возможным благодаря слаженному сотрудничеству ГП «ОЦЦК», компании ООО «Смарт-тикет технолоджи», VISA и Киевстар, который оснастил валидаторы в городском транспорте SIM-картами для качественной бесперебойной связи и предоставил возможность управления ими через платформу услуги «Центр управления IoТ». Торжественное тестирование работы сервиса состоялось при участии Министра инфраструктуры Владислава Криклия и Городского головы Мариуполя Вадима Бойченко.«Благодаря единому транспортному процессингу уже в ближайшем будущем наши города смогут полноценно реализовывать важные цифровые решения в транспорте и переходить к использованию SmartTicket – единого э-билета на все виды транспорта, который мы в Мининфраструктуры сейчас активно внедряем. Рад, что именно Мариуполь одним из первых начал этот процесс и проявил инициативу. И спасибо нашим партнерам из Киевстар и специалистам Отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности за то, что мы вместе продвигаем важные цифровые решения и проекты для наших городов», – отметил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.По словам Владимира Набокова, Генерального директора ГП «ОЦЦК», проект SmartTicketCity – один из показательных примеров цифровой трансформации отрасли: «Создание единого проездного билета и организация в Мариуполе возможности проводить расчеты и осуществлять моментальный учет оплаты транспортных услуг на автомобильном транспорте общего пользования (троллейбус, трамвай, автобус, маршрутное такси) безналичным путем заложили фундамент для начала полномасштабной инфраструктурной цифровой трансформации этой сферы\отрасли по всей Украине. А дальнейшее сотрудничество с Киевстар позволит расширять перечень альтернативных безналичных расчетов и получать качественную современную связь от крупнейшего мобильного оператора Украины».