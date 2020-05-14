Краматорский горсовет и Vodafone подписали меморандум о сотрудничестве

14 мая 2020, 10:45

13 мая между Краматорским городским советом и компанией Vodafone был подписан Меморандум о сотрудничестве с целью создания благоприятных условий для обеспечения безопасности жителей города Краматорск посредством реализации концепции Smart City.



Концепция предусматривает внедрение инновационных технологических решений в следующих областях: безопасный город, системы уличного освещения, обращение с отходами, окружающая среда, городская мобильность, энергоэффективность.

Меморандум подписали мэр Краматорска Андрей Панков и заместитель генерального директора Vodafone Украина, кластер Восток, Сергей Скрипников.



«Краматорск уже давно движется в направлении диджитализации и внедрения современных технологий для сохранения безопасности и оптимизации работы всех городских инфраструктурных объектов. Уверен, что сотрудничество в этом направлении с опытными специалистами, которые уже реализовывали аналогичные проекты в других городах Украины, позволит ускорить этот процесс и выполнить его качественно», – отметил городской голова Краматорска Андрей Панков.



«Мы будем максимально способствовать успешному сотрудничеству с городом Краматорск. Совместно планируем реализовать инициативы, указанные в меморандуме, для развития современной инфраструктуры и создания комфортных условий жизни в городе. Благодаря применению возможностей Vodafone в работе с «большими данными» Краматорск имеет возможность перейти на качественно новый уровень управления и безопасности», – добавил заместитель генерального директора Vodafone Украины, кластер Восток, Сергей Скрипников.

В соответствии с Меморандумом, Vodafone Украина будет способствовать Краматорскому городскому совету в развитии ситуационного центра в городе Краматорск с использованием данных Big Data Platform, реализации совместных проектов в рамках концепции Smart City и организации мероприятий по популяризации совместных инициатив для создания привлекательного имиджа города.