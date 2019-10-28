КГГА и Vodafone приступают к сотрудничеству в области Smart City

Киевская мэрия и Vodafone объявляют о подписании меморандума о сотрудничестве в рамках концепции «КИЕВ СМАРТ СИТИ 2020».
Киев и Vodafone объединят усилия в реализации проектов в области Smart City. Во время форума Kyiv Smart City Forum 2019 было принято решение о сотрудничестве, которое стороны сегодня закрепили меморандумом.
Сотрудничество предполагает внедрение «умных» технологий Vodafone, успешно применяющихся в европейских городах, в систему муниципального управления и социальные сферы общественной жизни.
Департамент ИКТ исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) и Vodafone Украина приступают к совместной работе по следующим направлениям:
транспортное планирование с применением big data аналитики, мониторинг работы транспорта и реализация проекта «Умная дорога»;
развитие цифровой информационной инфраструктуры города и цифрового туризма
экологический мониторинг;
внедрение IoT-решений для организации, планирования и деятельности коммунальных служб Киева;
внедрение безналичных способов оплаты в городском пассажирском транспорте города с помощью мобильных рассчетов;
внедрение программы Cashless city;
«Киев уже 4 года внедряет smart технологии в городскую инфраструктуру. На данный момент реализовано более 40 инновационных проектов в коммунальной, транспортной сферах, безопасности, медицине, сервисах е-демократии, а также прозрачности и эффективности деятельности городской власти. Для того чтобы сделать жизнь в столице максимально комфортной для жителей, Киев внедряет технологии IoT. Это поможет более эффективно и оперативно принимать решения в сфере управления городом и сделать городские сервисы еще более доступными и удобными для пользователей. С этой целью мы развиваем сотрудничество с Vodafone и продолжаем совершенствовать Kyiv Smart City», – отметил Юрий Назаров, директор департамента ИКТ исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).
«В прошлом году в Украине произошла технологическая революция. Она связана с появлением 4G и Интернета вещей в Украине. Активное внедрение таких решений способствует аггрегации большого количества оцифрованных данных (big data). Новые технологии способны полностью поменять процесс городского планирования, мониторинга всех систем города и реагирования на чрезвычайные ситуации. Они позволяют принимать мгновенные и математически точные решения. На данном этапе, когда технологическая среда только формируется, мы готовы поддержать Kyiv Smart City и задействовать для этого собственные разработки и международный опыт Vodafone», – отметил Андрей Большаков, директор кластера Центр Vodafone Украина.
Решения будут реализованы на базе европейской IoT-платформы Vodafone по примеру Лондона, Амстердама, Мюнхена и Лиссабона, с применением «умных» технологий Vodafone, разработанных в глобальных R&D-центрах оператора, а также собственных разработок украинского Vodafone.
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