Vodafone сделает Харьков smart-городом

10 августа 2018, 9:45

Оператор Vodafone Украина и Харьковский городской совет объявляют о подписании меморандума о сотрудничестве в рамках проекта, призванного реализовать в Харькове концепцию Smart City.

Харьков станет первым городом в Украине, который примет участие в национальном проекте Vodafone Smart City. Проект предполагает внедрение «умных» технологий от Vodafone, разработанных в глобальных R&D-центрах оператора и успешно применяющихся в европейских городах, в систему муниципального управления и социальные сферы общественной жизни. Решения будут реализованы на базе европейской IoT-платформы Vodafone по примеру Лондона, Амстердама, Мюнхена и Лиссабона.

Первым проектом в рамках сотрудничества Vodafone с Харьковским городским советом станет внедрение технологии идентификации Mobile ID для упрощения взаимодействия харьковчан с горсоветом в электронном виде без необходимости личного присутствия и работы с бумажными документами. Данная технология позволит внедрить такие сервисы как «Электронная идентификация личности» для получения различного рода электронных услуг и «Электронная цифровая подпись» – аналог собственноручной подписи для придания электронному документу или действию юридической силы.

До конца 2020 года в Харькове будет системно внедрено более 20 smart-проектов, которые коснутся всех сфер общественной жизни. В частности, запланированы проекты в категориях Smart-транспорт, Smart-energy, Smart-medicine, Безопасный город, Утилизация мусора, E-government, Туризм – в частности, инновационные туристические маршруты Vodafone Smart Routes. Таким образом, Харьков станет примером внедрения концепции Smart City в городах по всей стране.



