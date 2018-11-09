В Харькове начали выдавать "мобильные паспорта"

9 ноября 2018, 10:45

Vodafone начал подключение слуги Mobile ID абонентам в рамках проекта Vodafone Smart City Kharkiv.

С сегодняшнего дня всем абонентам Vodafone Украина в Харькове доступна услуга цифровой идентификации личности – Mobile ID или «мобильный паспорт». Технология Mobile ID позволяет с помощью мобильного телефона идентифицировать человека при получении различных электронных услуг, а также использовать электронную цифровую подпись, которая является юридически значимым аналогом собственноручной подписи владельца. Такая мобильная подпись позволяет однозначно идентифицировать человека и подтвердить личность.

В Харькове с помощью Mobile ID уже сегодня можно оформить три вида справок: о составе семьи, о регистрации места жительства и заказать технический паспорт недвижимости в БТИ. В перспективе перечень доступных сервисов будет дополнен услугами получения разных справок, выписок, оформления заявок, субсидий, льгот, деклараций, подписания петиций, системами интернет-банкинга, медицинскими сервисами, образовательными программами.

Для бизнес-клиентов Vodafone Mobile ID предоставляет возможность получить удаленный доступ к корпоративным информационным ресурсам и подписывать документы в системах электронного документооборота.

С 7 ноября для жителей Харькова Vodafone запускает Акцию «100 мобильных паспортов». Первые 100 желающих имеют возможность бесплатно получить Mobile ID, зарегистрировавшись по ссылке.

«Мы первыми в Украине предлагаем своим клиентам электронную цифровую подпись на основе технологии Mobile ID. Мы обеспечили максимально высокий уровень защиты персональных данных, при этом стремились сделать услугу как можно более простой и удобной. Харьков стал первым городом, который получил возможность протестировать Mobile ID в социальной сфере. Сейчас харьковчане могут получать необходимые справки, используя Mobile ID, в онлайне, не выходя из дома. Перечень услуг будет постоянно расширяться и необходимость в личном присутствии и использовании бумажных документов полностью отпадет», – отмечает Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

Кроме высокого уровня мобильности и удобства, одним из главных преимуществ Mobile ID услуг является безопасность личных данных пользователя. Для этого компания Vodafone использует сертифицированное решение, все компоненты которого прошли государственную экспертизу. Это один из самых безопасных двухфазных процессов аутентификации в мире.

Еще один уровень безопасности обеспечивается за счет применения SIM-карт нового поколения, которые необходимы для использования Mobile ID услуги. SIM-карта в данном случае выступает в качестве защищенного носителя информации. Все операции шифрования выполняются в защищенной области памяти такой карты, и к ней не имеет доступа даже операционная система мобильного устройства. Секретную информацию невозможно удалить или скопировать на другой носитель. Кроме того, данные пользователя в полном объеме не сохраняются ни в одном из сегментов системы. При потере и блокировании карты услуга Mobile ID автоматически блокируется.

Стоимость SIM-карты с поддержкой технологии Mobile ID составляет 100 грн. Подключение услуги ЭЦП сроком на 1 год – 150 грн. Абонентская плата составляет 15 грн в мeсяц.