Vodafone создает в Харькове систему "умных" парковок

16 июля 2019, 13:45

В рамках проекта Vodafone Smart City в Харькове будет развернута система «умных» парковок – Smart Parking.

Smart Parking – это интеллектуальная система парковки, которая предоставляет водителю информацию в режиме реального времени. Пользователь может с помощью приложения в смартфоне узнать о наличии места для парковки и оплатить услугу. Это позволяет обслуживать парковку в онлайн-режиме: контролировать оплату стоимости услуг по парковке с учетом различных тарифов, продолжительности парковки, времени суток, места и зоны парковки.

С помощью «умных» парковок горожане смогут получить информацию о парковочной инфраструктуре города, сэкономить время и топливо на поиск места для парковки, что в результате поможет снизить общую загруженность дорог.Также Smart Parking является надежной системой контроля оплаты паркомест, будет способствовать увеличению доходов от предоставления услуги и системы оформления штрафов за нарушение правил парковки.Как будет работать Smart Parking для водителя:1. Водитель приближается к месту назначения и желает найти парковку неподалеку.2. Ориентируется на электронные дорожные указатели или информацию в телефоне о расположении свободных мест.3. С помощью навигатора или смартфона быстро находит ближайшие парковочные места.4. Оплачивает парковку с помощью смартфона или через паркомат.5. С помощью камеры распознавания номерных знаков шлагбаум на парковку открывается автоматически, если клиент оплатил через приложение – в случае, если речь идет о парковке закрытого типа.Система Smart Parking должна охватить все муниципальные городские парковки Харькова, а также стать частью ситуационного центра города, который в данный момент находится на стадии разработки. Сейчас «умную» парковку развернуто на одной из площадок города в тестовом режиме.Про Vodafone Smart City KharkivVodafone Smart City Kharkiv реализуется совместно с Городским советом, Офисом реформ Харькова и Kharkiv IT Cluster и предусматривает внедрение «умных» технологий в систему муниципального управления и социальной сферы общественной жизни города.