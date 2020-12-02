Абоненты Киевстар получат час парковки дополнительно при оплате с мобильного

2 декабря 2020, 15:15

С 1 декабря 2020 по 14 января 2021 абоненты, которые оплатили парковку через приложение Parking UA с мобильного счета, получат час бесплатной парковки.

Акция действует для всех абонентов предоплаченной связи Киевстар при оплате парковки продолжительностью от 2 часов на всех парковочных площадках Parking UA в Киеве.Як оплатить парковку?1. Установить приложение Parking UA на Google Play, AppStore та Huawei AppGallery.2. Выбрать парковочную площадку в приложении;3. Ввести номер своего транспортного средства;4. В перечне методов оплаты выбрать "Мой номер Киевстар";5. Указать количество часов и оплатить с мобильного счета.После оплаты на экране смартфона будет указано доступное количество часов, к которым будет добавлен бонусный час парковки."Мы очень рады представить абонентам Киевстар новую возможность. Ведь теперь киевляне смогут не только сэкономить на парковке, но и ощутить на себе все преимущества удобного способа оплаты - с мобильного счета. К тому же это экологично и соответствует запросу общества на цифровые услуги и безналичную экономику", - комментирует Елена Суворова, и.о. директора департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар.Напомним, что сейчас абоненты Киевстар могут воспользоваться условиями акций с компаниями Yakaboo, Liki24.com, UkrFin Service. С деталями акции с Parking UA и другими акционными предложениями можно ознакомиться на странице Акции.Каталог сервисов, которые можно оплатить с помощью мобильного счета, насчитывает более 3 000 услуг. Среди них - оплата коммунальных платежей, интернета и телевидения, оплата проезда в общественном транспорте, перевод денег с одного мобильного счета на другой и на банковскую карту, услуги страхования, покупка билетов в театр, на концерты, а также оплата штрафов за нарушение ПДД. Оплату можно осуществлять с помощью мобильного приложения "Смарт-Гроші", на сайте money.kyivstar.ua и на сайте финансового партнера, или через USSD - команды на кнопочном мобильном телефоне.