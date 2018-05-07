Оплачивать парковку в приложении Parking UA можно "Мобильными деньгами" Киевстар

Теперь абоненты Киевстар могут оплачивать парковку буквально в один клик, используя средства со своего мобильного счета* – приложение Parking UA получило обновление.
«Нам удалось первыми среди операторов предложить клиентам уникальную возможность оплаты парковок с помощью «Мобильных денег» - только в Parking UA можно рассчитаться средствами с мобильного счета. Процесс оплаты не отнимает много времени и не требует предоставления конфиденциальных данных о банковской карте и ее владельце», - отметил Тарас Горкун, начальник департамента мобильных финансовых услуг Киевстар.
Для того, чтобы произвести оплату в приложении Parking UA, достаточно выбрать площадку для парковки, ввести данные про авто, указать продолжительность стоянки, а затем выбрать оплату «Мобильными деньгами» Киевстар. По завершении парковочной сессии пользователь получает квитанцию, которую, при необходимости, можно предъявить городскому паркинспектору.
«Мы активно интегрируем «Мобильные деньги» во все продукты, которые создает LeoGaming. Главная причина – дать клиенту как можно более широкие возможности оплаты услуг, каждая из которых будет выгодна и удобна по-своему. «Мобильные деньги» Киевстар – инструмент «платежа в один клик», который полностью вписывается в концепцию максимально простых оплат Parking UA», - заявила Алена Дегрик, генеральный директор LeoGaming.
Отметим, что услуга «Мобильные деньги» стала доступна абонентам Киевстар в 2013 году, за 5 лет ею воспользовались около 700 000 уникальных пользователей. Только за 2017 год количество транзакций с помощью «Мобильных денег» выросло на 62%. Средствами с мобильного счета абоненты оператора могут оплатить более 3000 услуг и сервисов.
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