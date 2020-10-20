Операторы запускают услугу "SMS-парковка" на муниципальных площадках в Харькове

С 20 октября парковки на площадках коммунального предприятия «Харьковпарксервис» можно оплачивать с помощью SMS.
Услугу запустили телеком-операторы Vodafone Украина, Киевстар и lifecell совместно с Харьковским городским советом в рамках цифровой трансформации города.
Преимущества услуги «SMS-парковка»:
- бесконтактная оплата,
- оплата, не выходя из авто,
- простой алгоритм оплаты «в один шаг»,
- услуга доступна с любого мобильного телефона.
Как воспользоваться услугой?
Для оплаты парковки абонент отправляет SMS на короткий номер 949 с текстом:
XX0000XX Пробел N Пробел T
где XX0000XX - государственный номер авто, N - номер парковки, T - количество часов парковки.
В ответ абоненту приходит SMS с информацией об оплате парковки, а за 10 минут до ее окончания – предупреждение.
Условия для оплаты парковки с помощью SMS:
- стоимость парковки оплачивается с основного счета абонента;
- услуга доступна абонентам Vodafone, Киевстар и lifecell предоплаченной формы обслуживания;
- для абонентов Vodafone минимальный остаток баланса на мобильном счете после оплаты парковки должен быть не менее 3 грн, а для абонентов Киевстар и lifecell – 0 грн.
При необходимости получения дубликатов всех действующих оплат, абоненту нужно отправить SMS на номер 949 с текстом «D» или «d».