20 октября 2020, 14:45

Операторы запускают услугу "SMS-парковка" на муниципальных площадках в Харькове

С 20 октября парковки на площадках коммунального предприятия «Харьковпарксервис» можно оплачивать с помощью SMS.

Услугу запустили телеком-операторы Vodafone Украина, Киевстар и lifecell совместно с Харьковским городским советом в рамках цифровой трансформации города.

Преимущества услуги «SMS-парковка»:
-    бесконтактная оплата,
-    оплата, не выходя из авто,
-    простой алгоритм оплаты «в один шаг»,
-    услуга доступна с любого мобильного телефона.

Как воспользоваться услугой?
Для оплаты парковки абонент отправляет SMS на короткий номер 949 с текстом:

XX0000XX    Пробел    N    Пробел    T

где XX0000XX - государственный номер авто, N - номер парковки, T - количество часов парковки.
В ответ абоненту приходит SMS с информацией об оплате парковки, а за 10 минут до ее окончания – предупреждение.

Условия для оплаты парковки с помощью SMS:
-    стоимость парковки оплачивается с основного счета абонента;
-    услуга доступна абонентам Vodafone, Киевстар и lifecell предоплаченной формы обслуживания;
-    для абонентов Vodafone минимальный остаток баланса на мобильном счете после оплаты парковки должен быть не менее 3 грн, а для абонентов Киевстар и lifecell – 0 грн.
При необходимости получения дубликатов всех действующих оплат, абоненту нужно отправить SMS на номер 949 с текстом «D» или «d».




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