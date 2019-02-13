В Виннице при помощи Киевстар запустили сервис SMS-оплаты за проезд в транспорте

13 февраля 2019, 12:45

В результате сотрудничества крупнейшего телеком-оператора Украины, Винницкого городского совета и коммунального предприятия «Винницкая Транспортная Компания» у винничан появилась возможность оплачивать проезд в городском транспорте с помощью SMS-сообщений.

12 февраля 2019 года Киевстар и Винницкий городской совет подписали Меморандум о взаимодействии в сферах внедрения инновационных проектов для населения города на базе новейших информационных и телекоммуникационных технологий. Согласно этим договоренностям, в Виннице будет реализован ряд совместных инновационных проектов, которые положительно повлияют на развитие инфраструктуры города и туризма в регионе; обеспечат своевременное оповещение населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; предоставят населению доступ к электронным порталам административных служб с помощью технологии Mobile ID и пр. В числе первых реализованных услуг, которые уже могут оценить горожане, - сервис SMS-оплаты проезда в городском транспорте.

«В 2018 году мы первыми среди телеком-операторов предложили городам возможность использовать SMS-ки для оплаты проезда. Это просто и удобно, ведь мобильный телефон сейчас есть почти у каждого. Кроме того, внедрение сервиса не требует от местных муниципалитетов дополнительных расходов - он полностью разработан Киевстар. Только бери и пользуйся, - говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. - Сегодня инновационные решения компании могут значительно облегчать жизнь горожан, которые ценят свое время, экономят ресурсы и хотят жить в городах, обустроенных по принципу Smart-city. Киевстар внедряет такие решения по всей Украине, подтверждая на практике статус надежного партнера с индивидуальным подходом к каждому клиенту».

Помимо удобства для пассажиров, новый сервис дает возможность городским службам точнее оценить пассажиропоток в общественном транспорте и увеличить объем совершаемых оплат. Принцип оплаты услуги по SMS может быть масштабирован и на другие сферы жизни города. С его помощью, к примеру, удобно оплачивать парковки, билеты в кино, музеи или театры, коммунальные или другие обязательные платежи и пр.



«В рамках внедрения электронного билета нам интересно предоставить людям возможность выбрать наиболее удобную для них форму оплаты проезда в муниципальном транспорте. Также в Меморандуме мы предполагаем внедрение Mobile ID от Киевстар - это электронная цифровая подпись, благодаря которой мы сможем расширить спектр этих электронных сервисов», - сказал городской голова Сергей Моргунов.



«Для Винницкой Транспортной Компании подписания этого Меморандума - это, в первую очередь, расширение возможностей оплат за проезд. Сейчас мы уже убедились, что все новое воспринимается достаточно позитивно. Сегодняшнее событие важно для предприятия. Уверен, что оно будет иметь успех», - говорит руководитель коммунального предприятия «Винницкая Транспортная Компания», Михаил Луценко.

Винница стала вторым городом после Ивано-Франковска, который будет принимать оплаты за проезд в городском транспорте по SMS. В ближайшее время преимущества оплаты поездок с телефона смогут ощутить и жители других городов.

Оплатить проезд таким способом очень легко: достаточно отправить SMS с кодом соответствующего маршрута на номер 877 и подождать 1-2 минуты для получения подтверждения оплаты проезда. Плата за SMS не взымается, пассажир оплачивает только стоимость проезда, которая списывается с его мобильного счета. Сервис реализован на базе услуги «Смарт-Гроші» и доступен всем абонентам предоплаченной связи Киевстар.

