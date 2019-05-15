Киевстар, Vodafone и lifecell запустили сервис SMS-оплаты в транспорте Житомире

15 мая 2019, 10:45

Крупнейшие мобильные операторы Украины совместно с Житомирским городским советом и коммунальным предприятием «Житомиртранспорт» запустили услугу оплаты проезда в общественном транспорте с помощью SMS.

Житомир стал третьим городом в Украине, где абоненты всех трех операторов могут оплачивать поездки таким образом.



Ранее такая возможность появилась у жителей двух городов - Ивано-Франковска и Львова. Также услуга оплаты с помощью SMS доступна в Виннице абонентам Киевстар. Опыт внедрения сервиса в этих городах показывает, что SMS-оплаты пользуются спросом у горожан. Так, в Ивано-Франковске, Львове и Виннице таким образом было приобретено более 50 000 билетов.



«Мы благодарны Житомирскому городскому совету и нашим коллегам по телеком рынку за открытость к сотрудничеству и инновациям. Сервис SMS-оплаты создан на базе финансового продукта Смарт-Гроші и мы видим большую перспективу в его развитии. Помимо удобства для пассажиров, он дает возможность городским службам точнее оценить пассажиропоток в общественном транспорте и увеличить объем совершаемых оплат, благодаря расширению возможностей расчёта для пассажира. Это не единственное решение, которое Киевстар предлагает городским муниципалитетам, чтобы обустроить города по принципу Smart-city. Например, Mobile ID для простого доступа к электронным услугам города или аналитические отчеты на базе Big Data-технологий для развития инфраструктуры и туризма» - отметил Константин Вечер, директор по работе с государственными предприятиями, Киевстар.



Сервис SMS-оплаты простой, удобный и безопасный, ведь мобильный телефон сейчас есть почти у каждого. Все, что нужно – это сам телефон и деньги на мобильном счете.



«Нам очень приятно, что Житомир стал третьим городом, где услуга SMS-оплаты в электротранспорте запускается всеми тремя операторами одновременно, ведь речь идет не о конкуренции, а об удобстве и расширение возможностей оплаты для всех жителей и туристов города.

Vodafone активно развивает и внедряет инновационные услуги для своих абонентов. В данном случае мы предлагаем еще один способ оплаты – экологичный, удобный и современный. Не нужно ничего загружать или быть привязанными к какому-либо приложению. Единственное условие для совершения оплаты: на балансе мобильного счета абонента должно быть достаточно средств для оплаты билета» - прокомментировал Андрей Большаков, заместитель Генерального директора Vodafone Украина, регион Центр.



Оплатить проезд SMS-кой очень просто: пассажиру достаточно отправить сообщение с кодом соответствующего маршрута на номер 877 и за 1-2 минуты получить ответное сообщение с подтверждением платежа и сроком действия билета. Плата за саму SMS при этом не взымается - с мобильного счета абонента списывается только стоимость проезда. Сервис доступен всем абонентам предоплаченной связи Киевстар, Vodafone, lifecell.



«Внедрение современных цифровых сервисов для жителей городов является одним из приоритетов компании lifecell. Сегодня ми вместе с коллегами по рынку рады присоединится к развитию технологических услуг в Житомире. Отныне все абоненты смогут легко и экологично оплачивать проезд в городском транспорте с любого мобильного телефона при помощи SMS-сообщения. Мы планируем дальше сотрудничать с муниципальными службами и вместе открывать новые возможности для жителей городов по всей Украине», - сообщил Андрей Софиюк, руководитель направления решений для большого бизнеса lifecell.