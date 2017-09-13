ПриватБанк обеспечит жителей Мукачево бесплатными бесконтактными картами

13 сентября 2017, 12:45

ПриватБанк обеспечит жителям Мукачево бесплатный выпуск мгновенных бесконтактных карт MasterCard, с помощью которых горожане смогут оплачивать проезд в городском транспорте.

Как сообщили в банке, реализуемый городскими властями при поддержке MasterCard проект электронного билета в новых автобусах позволит всем владельцам таких карт банка оплачивать проезд быстро и удобно, без наличных – одним касанием карты PayPass.



«Мы приветствуем наших коллег из крупного госбанка и MasterCard, которые активно подключились к национальной программе ПриватБанка по внедрению электронных билетов в городском транспорте, – говорит руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – Со своей стороны мы обеспечим выпуск всем желающим бесплатных бесконтактных карт для оплаты проезда и покупок, при этом, чтобы пользоваться такой картой, не обязательно быть клиентом ПриватБанка, мгновенными предоплаченными картами могут пользоваться все желающие».



Получить карту ПриватБанка для бесконтактной оплаты проезда в городском транспорте можно в любом отделении ПриватБанка в Мукачево. Оформление карты занимает не более 5 минут, горожане, которые не являются клиентами ПриватБанка, смогут получить карту, зарегистрировавшись по номеру мобильного телефона.



Напомним, на прошлой неделе Житомир стал первым городом в Украине, где ПриватБанк запустил принципиально новую технологию оплаты в транспорте бесконтактными банковскими картами. Кроме того, уже в 17 украинских городах можно приобрести и закомпостировать электронный билет с помощью мобильного приложения Privat24, просканировав QR-код со специального стикера в транспорте.



