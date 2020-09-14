Mastercard и ПриватБанк запускают бесконтактные оплаты в метро Днепра

14 сентября 2020, 17:45

Компания Mastercard в партнерстве с ПриватБанком при поддержке Днепровского городского совета и КП «Днепровский метрополитен» запустили бесконтактную оплату проезда в метро Днепра прямо на турникете — при помощи банковской карты любого банка мира различных платежных систем, смартфона или другого устройства с NFC.

На сегодня оплатить проезд бесконтактно уже можно на станциях Вокзальная и Покровская, которые покрывают 93% пассажиропотока Днепровского метрополитена. До конца года возможность бесконтактной оплаты проезда будет доступна на всех станциях метро.

«Днепровский метрополитен – это важная транспортная артерия и неотъемлемая составляющая нашего города. И мы рады, что благодаря сотрудничеству с Mastercard и ПриватБанком наше метро становится более технологичным. Уверен, что жители города по достоинству оценят возможность быстро и легко оплачивать проезд прямо на турникете», — прокомментировал Игорь Маковцев, директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Чтобы оплатить проезд бесконтактно, нужно просто поднести платежную карту, смартфон или другое устройство с NFC к желтому турникету и дождаться звукового и светового сигнала. После подтверждения оплаты с карты пассажира автоматически списывается сумма, равная стоимости поездки. Стоимость проезда в Днепровском метро составляет 6 гривен за поездку, любые дополнительные комиссии для пассажира при бесконтактной оплате отсутствуют.

«Mastercard имеет многолетний опыт реализации smart city проектов. За последние 5 лет вместе с партнерами мы реализовали более 30 подобных инициатив в разных городах Украины, в том числе внедряя платежные инновации в подземных и наземных видах транспорта — там, где особенно важны скорость, удобство и безопасность. Успешность таких инноваций подтверждают миллионы оплаченных поездок в киевском метро и других видах транспорта, а также сотни тысяч часов сэкономленного времени, которое пассажирам не нужно тратить на очереди за билетами или жетонами. Мы благодарны партнерам за готовность к внедрению прогрессивных решений, которые совершенствуют городскую инфраструктуру Днепра и улучшают повседневную жизнь горожан», — отметил Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.



«Я как житель города очень счастлив, что наше метро стало вторым в Украине метрополитеном, реализовавшим технологию бесконтактной оплаты проезда банковской картой. Оплата картой или смартфоном облегчит пользование метро для тысяч жителей нашего города. И мы гордимся тем, что Днепр выбрал для реализации этой технологии ПриватБанк и Mastercard», — добавил Егор Аветисов, руководитель направления инноваций ПриватБанка.

Днепровский метрополитен был запущен в 1995 году. На сегодня метрополитен насчитывает 6 станций, которые соединяют западные жилые массивы Днепра с Вокзальной площадью и выходом к железнодорожному вокзалу. Годовой пассажиропоток метрополитена — 250 000 пассажиров.

Днепровский метрополитен стал вторым метрополитеном в Украине, где появилась возможность бесконтактной оплаты проезда банковской картой, смартфоном или другим устройством с NFC непосредственно на турникете. До этого, в 2015 году, технология бесконтактной оплаты была запущена в Киевском метрополитене. Тогда Киев стал пятым городом в мире, где проезд можно было оплатить банковской картой на турникете. С момента запуска технологии киевляне и гости столицы совершили более 120 миллионов оплат проезда бесконтактными банковскими картами и устройствами с NFC.