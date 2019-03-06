Во Львове заработал сервис SMS-отплаты в транспорте от Киевстар

6 марта 2019, 11:15

Крупнейший телеком-оператор Украины совместно с Львовским городским советом и коммунальным предприятием «Львовэлектротранс» запустил услугу оплаты проезда в общественном транспорте г. Львов с помощью SMS.

Львов стал третьим городом в Украине, где горожане могут оплачивать поездки таким образом с помощью услуги СМАРТ-ГРОШІ*.



Для Львова это не первый инновационный сервис оплат. В общественном транспорте города уже можно было выбрать удобный пассажиру метод - QR, Приват24 или бесконтактный валидатор. По оценке местных транспортников, электронные способы оплаты регулярно использует порядка 15% пассажиров, что является высоким показателем и свидетельствует о готовности горожан к переходу на безналичные способы платежей. А с сегодняшнего дня такие возможности расширяются еще и сервисом оплат при помощи SMS.



Опыт внедрения сервиса в других городах - Ивано-Франковске и Виннице - показывает, что SMS-оплаты пользуются спросом у горожан. Так, в Ивано-Франковске количество пользователей ежемесячно растет минимум на 23%, а в Виннице им ежедневно пользуется около 2000 человек.



«Шаг за шагом мы реализовываем в городах Украины проекты, дающие возможность местным жителям получать услуги от муниципальных служб легко, быстро и удобно. - отметил Константин Вечер, директор по работе с государственными предприятиями, Киевстар. - Мы благодарны львовской администрации за поддержку предложения Киевстар сделать оплату в транспорте еще более комфортной и современной. На очереди - внедрение других инноваций: Mobile ID для доступа к электронным услугам города, аналитические отчеты на базе Big Data-технологий для развития инфраструктуры и туризма и прочие услуги».



Кроме использования в транспорте, принцип безналичной оплаты услуг с помощью SMS может быть применен и в других сферах жизни города – при продаже билетов в кино, театры или музеи, для оплаты парковки, коммунальных, других обязательных платежей и т.д.



«Львов движется в направлении внедрения электронного билета для оплаты проезда во всем общественном транспорте города. Поэтому мы поддерживаем все инициативы, которые позволяют осуществлять оплату за проезд по безналичному расчету. Немало таких возможностей уже работает в нашем электротранспорте. Спасибо всем партнерам, в частности нашим мобильным операторам, которые помогают это реализовывать и предлагают новые сервисы для львовян!», - поделился впечатлениями Андрей Москаленко, заместитель городского головы по вопросам развития.



Оплатить проезд SMS-кой очень просто: пассажиру достаточно отправить SMS с кодом соответствующего маршрута на номер 877 и за 1-2 минуты получить ответное сообщение с подтверждением платежа и сроком действия билета. Плата за само SMS при этом не взымается - с мобильного счета абонента списывается только стоимость проезда. Сервис доступен всем абонентам предоплаченной связи Киевстар.







