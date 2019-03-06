Vodafone запускает услугу SMS-оплаты в львовском электротранспорте

6 марта 2019, 9:45

С 5 марта клиент Vodafone смогут оплачивать проезд в электротранспорте Львова с помощью SMS.

Услуга предусматривает приобретение билета непосредственно в трамваях или троллейбусах города, путем передачи сообщения с соответствующим кодом на короткий номер 877.



Информационные таблицы с инструкцией для пассажиров и кодами для сообщений размещены в салонах львовских трамваев и троллейбусов. Пассажирам нужно выбрать нужный код и отправить его в SMS-сообщении. В течение 1-2 минут, пассажир получит SMS-подтверждение оплаты с уникальным кодом и информацией о типе приобретенного билета.



«Наша компания инициировала запуск SMS-оплаты в электротранспорте Львова и нам приятно, что городской совет и руководство ЛКП «Львовэлектротранс» поддержали эту инициативу. Впоследствии к нам присоединились другие операторы. Поэтому впервые услуга SMS-оплаты в электротранспорте запускается всеми тремя операторами одновременно, ведь речь идет не о конкуренции, а об удобстве и расширении возможностей оплаты для всех львовян и туристов города. Также Vodafone планирует популяризировать новую услугу и поощрять своих абонентов, оплачивающих проезд в трамваях и троллейбусах именно с помощью SMS-сообщений», – рассказывает Константин Воробьев, заместитель генерального директора Vodafone Украина.



Осуществить SMS-оплату в электротранспорте могут только абоненты предоплаченной связи, у которых на балансе мобильного счета достаточно средств. Дополнительные средства за отправку SMS сообщения взиматься не будут.





