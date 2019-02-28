Киевстар расширяет географию сервиса SMS-оплаты за проезд в транспорте

28 февраля 2019, 11:15

Крупнейший телеком-оператор Украины продолжает внедрять инновационные проекты для населения городов на базе телекоммуникационных технологий.

Сейчас сервис SMS-оплаты проезда в городском транспорте работает уже в двух городах. С октября 2018 - в Ивано-Франковске, с февраля 2019 - в Виннице, а с 5 марта будет также запущен во Львове.



Сервис прост и понятен в использовании, поэтому он быстро приобретает популярность. Так, в Ивано-Франковске количество пользователей ежемесячно увеличивается минимум на 23%.



Кроме удобства для пассажиров, новый сервис дает возможность городским службам точнее оценить пассажиропоток в общественном транспорте и увеличить объем осуществляемых платежей. Принцип оплаты услуги с помощью SMS может быть масштабируемый: им будет удобно оплачивать парковку, билеты в кино, музеи или театры, коммунальные или другие обязательные платежи.



«Мы очень рады, что продукт Киевстар Смарт-Гроші и SMS-оплаты способствуют развитию безналичной экономики. - отметил Тарас Горкун, начальник департамента мобильных финансовых услуг Киевстар. - На сегодня абонентам доступно около 2000 сервисов и услуг: среди которых наиболее популярны коммунальные платежи и расчеты в интернете. Более 600 тыс. абонентов Киевстар регулярно пользуются возможностями Смарт-Гроші, а тренд на рост абонентов составляет 18%. И SMS-оплата в транспорте точно будет иметь успех в других городах Украины».



Киевстар реализует также ряд других совместных проектов с городами Украины. Например, Big Data данные Киевстара положительно повлияют на развитие инфраструктуры городов, помогут новым подходам к оценке туристической привлекательности регионов. SMS-рассылка обеспечит своевременное информирование населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также в рамках социальной программы «Поиск детей», поможет в работе Национальной полиции. Сотрудничество с городами Украины также предусматривает открытие жителям возможности для получения электронных услуг от местных администраций с помощью технологии Mobile ID и т.д.



В внедрении инновационных проектов Киевстар открыт к сотрудничеству со всеми городами Украины, в частности готов оперативно подключать их к сервису SMS-платежей. От местных муниципалитетов при запуске услуги не требует никаких затрат, ведь технология полностью разработана компанией Киевстар.