Vodafone запускает SMS-оплату в коммунальном транспорте Ивано-Франковска

C 3 апреля оплатить проезд в троллейбусах и коммунальных автобусах Ивано-Франковска клиенты Vodafone смогут с помощью SMS.
Информационные таблицы-инструкции для пассажиров с кодами для сообщений размещены в салонах Ивано-Франковского коммунального транспорта. Пассажирам нужно будет выбрать нужный код и отправить его в SMS-сообщении на короткий номер 877. Затем, в течение 1-2 минут, пассажир получит SMS-подтверждение оплаты с уникальным кодом и информацией о типе приобретенного билета.
«Наши клиенты во Львове уже почти месяц пользуются SMS-оплатой – можем смело констатировать, что безналичный способ оплаты в транспорте становится популярным. – рассказывает Константин Воробьев, заместитель генерального директора Vodafone Украина. – Клиенты Vodafone оплачивают проезд во львовском электротранспорте с помощью SMS по несколько раз в день. Надеемся, что ивано-франковцы будут также активно пользоваться этим безналичным и экологичным способом оплаты. Мы со своей стороны планируем поощрять своих клиентов использовать такой способ оплаты проезда».
Осуществить SMS-оплату в транспорте могут абоненты предоплаченной связи, у которых на балансе мобильного счета достаточно средств. Дополнительные средства по отправке SMS сообщения не взимаются.
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