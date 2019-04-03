3 апреля 2019, 11:15

Vodafone запускает SMS-оплату в коммунальном транспорте Ивано-Франковска

C 3 апреля оплатить проезд в троллейбусах и коммунальных автобусах Ивано-Франковска клиенты Vodafone смогут с помощью SMS.



Информационные таблицы-инструкции для пассажиров с кодами для сообщений размещены в салонах Ивано-Франковского коммунального транспорта. Пассажирам нужно будет выбрать нужный код и отправить его в SMS-сообщении на короткий номер 877. Затем, в течение 1-2 минут, пассажир получит SMS-подтверждение оплаты с уникальным кодом и информацией о типе приобретенного билета.



«Наши клиенты во Львове уже почти месяц пользуются SMS-оплатой – можем смело констатировать, что безналичный способ оплаты в транспорте становится популярным. – рассказывает Константин Воробьев, заместитель генерального директора Vodafone Украина. – Клиенты Vodafone оплачивают проезд во львовском электротранспорте с помощью SMS по несколько раз в день. Надеемся, что ивано-франковцы будут также активно пользоваться этим безналичным и экологичным способом оплаты. Мы со своей стороны планируем поощрять своих клиентов использовать такой способ оплаты проезда».



Осуществить SMS-оплату в транспорте могут абоненты предоплаченной связи, у которых на балансе мобильного счета достаточно средств. Дополнительные средства по отправке SMS сообщения не взимаются.

