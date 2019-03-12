lifecell запустил во Львове оплату проезда в электротранспорте с помощью SMS

12 марта 2019, 11:45

Диджитал-оператор lifecell расширяет перечень цифровых возможностей для своих абонентов.

С сегодняшнего дня жители и гости Львова получили возможность оплачивать проезд в электротранспорте с помощью SMS независимо от модели мобильного устройства. Услугой можно воспользоваться, отправив сообщение с соответствующим кодом на короткий номер 877.

SMS-билет - это одновременно просто, быстро, удобно и экологично, ведь теперь, получив код, можно не печатать бумажные билеты. Инструкция по использованию услуги SMS-оплаты размещена во всех салонах львовских трамваев и троллейбусов. Пассажирам нужно выбрать нужный код (общий, льготный или с пересадкой) и отправить его в SMS-сообщении на номер 877. После этого пассажир получит SMS-подтверждение оплаты с уникальным кодом и информацией о типе приобретенного билета. Услугу SMS-оплаты оператор планирует распространить на все украинские города. Ближайшие запуски услуги запланированы в Ивано-Франковске, Житомире и Виннице.

