lifecell развернул сеть Интернета вещей в трех областных центрах Украины

19 апреля 2019, 11:45

Диджитал-оператор lifecell и оператор сети Интернета вещей IoT Ukraine почти за 9 месяцев построили сеть Интернета вещей в трех украинских городах - Киеве, Львове, Кропивницком.

Десять компаний из разных отраслей в этих городах уже используют IoT решения на базе построенной сети для повышения эффективности своей деятельности. В рамках совместного проекта компании lifecell и IoT Ukraine, начиная с конца июля 2018 года установили 80 базовых станций в Киеве и области, Львове и Кропивницком, что позволило покрыть более 90% территории этих городов и подключить первых клиентов к IoT сети.







