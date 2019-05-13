lifecell начал тестировать технологию Massive MIMO 32x32

13 мая 2019, 11:15

Диджитал-оператор lifecell начал тестирование технологии Massive MIMO 32x32, которая является основой для стандарта 5G и позволяет значительно увеличить емкость LTE-сети.

Площадкой для тестирования стал город Львов.



Massive MIMO 32 × 32 предусматривает большее количество каналов приема и передачи данных и позволяет увеличить пропускную способность сети в 5 раз по сравнению с MIMO 2x2.



При тестировании были использованы активные антенные модули, которые представляют собой антенны с интегрированной активной частью (1800/2600 МГц) и поддержкой технологии MIMO 32 × 32. Антенны Massive MIMO совместимы с технологией 5G и является одним из ее ключевых компонентов. В будущем они могут быть также использованы в конфигурации, когда один радиомодуль поддерживает одновременно 4G и 5G без каких-либо дополнительных настроек, что позволит оператору быстро развернуть 5G-сеть в Украине.



