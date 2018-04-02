lifecell запустил 4.5G в Украине

2 апреля 2018, 10:15

Lifecell запустил скоростную связь 4.5G в наибольшем количестве областных центров Украины. 49% смартфонов в сети lifecell поддерживают технологию LTE.

Чтобы абоненты могли ощутить преимущества нового поколения Интернета, оператор предоставляет неделю пользования 4.5G в подарок.



Диджитал-оператор lifecell запустил сеть нового стандарта в наибольшем количестве областных центров Украины в местах большого скопления людей. Сейчас в третьей части городов, а именно в Николаеве, Чернигове, Житомире, Ровно, Черкассах, Виннице, Северодонецке и Краматорске, lifecell — единственный оператор, который начал предоставлять услуги связи четвертого поколения.



Также все жители областных центров смогут ознакомиться с преимуществами 4.5G и получить приятные подарки во время промоакций, которые пройдут в центральных районах областных центров.









