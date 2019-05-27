Ericsson Украина и lifecell продемонстрировали скорость 25,6 Гбит/ при тесте 5G

27 мая 2019, 9:45

Ericsson Украина и lifecell развернули демо-сегмент сети 5G и представили передовые возможности мобильного интернета пятого поколения в рамках Шведско-украинского бизнес-форума (SUBF 2019) в Киеве.

В частности, компании провели открытое тестирование скорости 5G, во время которого было достигнуто пиковую пропускную способность загрузки данных в 25,6 Гбит/с в диапазоне ультравысоких частот 28 ГГц. Во время мероприятия была продемонстрирована работа демо-сети с использованием технологий Beamforming и Beamtracking, MIMO Massive и Multi-User (многопользовательская), инновационных концепций и решений Ericsson.Все посетители мероприятия 5G Demo Test на SUBF 2019 получили возможность ощутить преимущества высокой пропускной способности и низкой задержки мобильной связи пятого поколения в трех демо-зонах: тактильной дистанционной робототехнической хирургии (Интернет умений), мгновенной конференц-связи и зоны интерактивных игр (технология эффекта погружения).