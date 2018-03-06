Демо-счет – учебная программа для начинающих трейдеров Форекс рынка

6 марта 2018, 11:32

Участие в торговле на Форекс бирже является источником стабильного дохода для миллионов пользователей. Работа с финансовыми инструментами приносит прибыль, размер которой зависит от умения трейдера распоряжаться денежными активами и грамотно заключать сделки купли-продажи. Начинающим трейдерам рекомендуется начинать торговлю на демонстрационных счетах, используя виртуальную валюту. Демо-счет служит своеобразным тренажером для развития навыков торговли и приобретения опыта на Форекс рынке.





Преимущества использования программы



Учебный счет можно открыть в терминале без участия брокера. Простая система регистрации отнимает минимум времени, причем трейдер сразу выбирает желаемый размер депозита, кредитное плечо, торговые инструменты. На демо-счетах удобно тестировать торговые стратегии, проверять работу финансовых помощников, индикаторов, советников, используя разные торговые периоды (тайм-фреймы). Демо-счет обладает важными преимуществами:



- Работа с виртуальной валютой не требует вложения реальных денежных средств.

- Трейдер получает возможность тестировать стратегии, чтобы оценить экономическую привлекательность торговых систем.

- Благодаря учебной программе пользователь получает навыки работы с графическими инструментами, моделями, объектами.

- Использование демо-счетов исключает риск потери капитала, помогает трейдеру преодолеть психологический барьер работы на Форекс.

- Можно открывать неограниченное количество демо-счетов, чтобы проверять эффективность стратегий на различных временных отрезках.

Ценный практический опыт торговли позволяет трейдеру прочувствовать рынок, научиться понимать механизмы формирования цен и котировок, прогнозировать развитие рыночных тенденций. Отсутствие эмоционального напряжения способствует заключению успешных сделок, помогает психологически адаптироваться к торговле на международной бирже.



Особенности открытия демо-счета



Среди практикующих трейдеров наибольшей популярностью пользуются торговые терминалы МетаТрейдер. Многофункциональные торговые платформы обладают полным перечнем настроек для эффективной работы на Форекс. При скачивании и установке терминалов система автоматически выдает запрос на открытие forex demo. Что для этого необходимо:



- Корректно внести персональные данные для авторизации в системе.

- Выбрать тип учебного счета, отвечающий запросам пользователя.

- Указать основные параметры – кредитное плечо, валюта, депозит.

- Получить логин и пароль для доступа к системе, авторизироваться.

- Приступить к торговле на виртуальные средства на демо-счете.

Нужно обратить внимание, что все счета отличаются по таким параметрам, как торгуемые активы (пары, криптовалюта, ресурсы, индексы акций), размер минимального и максимального депозита и кредитного плеча, торговля в центовом или долларовом эквиваленте. Чтобы быстрее разобраться в торговле на реальные деньги, выбирают идентичную валюту демо-счета.



Нюансы безрисковой торговли



Работа с демо-счетом исключает влияние психологического фактора на решения и действия трейдера. После перехода к торговле на реальные деньги пользователь испытывает напряженное эмоциональное состояние, поскольку рискует собственным капиталом. Поэтому необходимо плавно переходить к заключению рыночных контрактов, участвовать в сделках небольшой частью депозита. Как снизить влияние психологической составляющей после выхода из зоны комфорта:



- Не поддаваться панике, сохранять спокойствие при любом развитии событий.

- Рисковать незначительными суммами, пока трейдер не приобретет достаточный опыт торговли.

- Не терять уверенность в собственных аналитических способностях, использовать стратегии.

В некоторых случаях торговые системы эффективно работают на демо-счете, но не приносят ожидаемую прибыль при переходе к реальным рыночным условиям работы. Преодолеть эмоциональную нагрузку и страх перед Форекс рынком помогает изучение психологии трейдинга. Если выбранная система работает эффективно на учебных счетах, стратегия оправдает ожидания трейдера в реальной биржевой торговле.