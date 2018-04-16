Форекс: как трейдеру снизить свои риски?

16 апреля 2018, 11:58

Чтобы максимально успешно торговать на рынке Форекс, необходимо знать, как снизить собственные риски. Нужно использовать для этого соответствующие инструменты, придерживаться определенных правил.

Во-первых, трейдер должен уметь соотносить потенциальную выгоду и имеющийся при этом риск понести убытки. Если вы понимаете, что заключать сделку слишком рискованно, то есть большая вероятность потерять деньги, а потенциальная прибыль при этом не столь значительна, то лучше отказаться от вступления в такие торговые отношения. Будьте уверены в том, что пропуск одной сделки существенно не повлияет на уровень вашего заработка в целом, впоследствии будут более значимые возможности совершения выгодной сделки.

Во-вторых, стоит использовать так называемые гибкие стоп-лоссы, которые двигаются вместе с ценой, оставаясь при этом на определенном уровне от нее. Другими словами, если цена на купленный вами финансовый инструмент продолжает расти, то стоп-лосс тоже растет, что дает возможность зафиксировать более высокую прибыль тогда, когда цена на валюту начнет падать. Кстати, в данном случае стоп-приказ двигается только в рост, снижаться он уже не будет. Фиксированный стоп-лосс, которым так привыкли пользоваться трейдеры, не дает такие большие возможности работы по отдельно взятой сделке.

В-третьих, необходимо объективно оценивать собственный депозит. То, что может делать на Форексе инвестор, вкладывающий 100 000 долларов, не способен трейдер, который вложил в торговлю валютами последние 300 долларов США. Можно все потерять, если не иметь возможность объективно оценивать собственные силы. Именно это и является причиной неудач подавляющего числа начинающих трейдеров, которые покупают крупные лоты, чтобы поскорее увеличить собственный капитал в разы. Если вышеупомянутые инвесторы может зарабатывать по 5 тысяч долларов в месяц, то вы должны довольствоваться теми же процентами, а не конкретными цифрами в денежном эквиваленте.

В-четвертых, чтобы снизить риски, торгуя на Форексе, необходимо постоянно совершенствовать свои навыки. Невозможно иметь хороший заработок, зная только лишь основы торговли. Нужно внедряться в тонкости, необходимо постоянно обучаться, узнавать о платформах, например, eXbino. Для этого в наше время есть масса материалов, большая часть их которых находится в свободном доступе. Даже опытные трейдеры-миллионеры постоянно совершенствуются, пытаясь приспосабливаться к новым реалиям работы валютного рынка Форекс.

В-пятых, уменьшить риски торговли поможет правильно выбранная торговая стратегия. Каждая торговая система, как известно, имеет определенную степень риска. Чтобы быстро не израсходовать собственный капитал, нужно использовать менее рискованную стратегию. Желание в кротчайшие сроки в несколько раз увеличить капитал непременно приведет к краху трейдера, о чем прекрасно знают более или менее опытные в торговле на Форекс люди.

В-шестых, нужно анализировать рынок, используя графики и индикаторы. Особенно, если вы только начинаете торговать на рынке Forex od podstaw. Именно анализ даст возможность своевременно улавливать циклы ценового движения, различать тренд и так далее. Этим должны заниматься не только специалисты, но и новички. Кстати, профессионалы тоже когда-то было новичками, но в свое время они стали применять технический анализ.

В-седьмых, помимо технического анализа не нужно забывать и о фундаментальных вещах. Так, например, нужно следить за тем, что происходит в экономической и политической сферах стран, валютами которых вы торгуете на Форексе.

Все вышеперечисленное позволит вам значительно снизить риски торговли на рынке Форекс.