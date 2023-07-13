Некоторые форекс-брокеры ведут мошенническую деятельность

13 июля 2023, 12:55

Форекс-брокеры - это компании, которые предоставляют своим клиентам доступ к рынку Форекс. Форекс-брокеры зарабатывают деньги, взимая с трейдеров комиссию за каждую сделку. Размер комиссии может варьироваться в зависимости от брокера и типа сделки.

Форекс-трейдинг - это сложный и рискованный вид деятельности. Перед тем, как начать торговать на Форекс, важно провести исследование и убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.

Вот некоторые из рисков, связанных с Форекс-торговлей:

высокая волатильность рынка,

возможность потери всех вложенных средств,

сложность рынка,

отсутствие регулирования.

Также необходимо помнить, что не все форекс-брокеры ведут честную деятельность. Поэтому рекомендуем обратить внимание на черный список брокеров. В нем собирается информация о компаниях, на которые поступают жалобы от клиентов и регуляторов рынка.

Согласно исследованию, проведенному Управлением по финансовому надзору США (FINRA), в 2019 году было подано более 10 тысяч жалоб на форекс-брокеров. Из них более 3 тысяч жалоб были связаны с мошенничеством.

Форекс-мошенники используют различные методы, чтобы обмануть своих жертв. Они могут обещать высокую прибыль с минимальным риском или предлагать бесплатные бонусы и подарки. Такие брокеры зачастую требуют внести депозит в размере нескольких тысяч долларов, а также не выводят средства клиентов.

Также внимание необходимо обращать на веб-ресурсы форекс брокеров. К примеру, один из таких сайтов похож на рекламную открытку, напичканную слоганами и обещаниями крупного заработка. Чтобы максимально охватить потенциальных клиентов, авторы проекта позаботились даже о мультиязычном интерфейсе. Компания заявляет о том, что работает с 2005 года. В то же время проверка их домена по Whois показывает, что де-факто сайт был запущен в мае 2022-го. В это же время начали появляться первые отзывы. Это является признаком нечистоплотности форекс брокера.

Если вы столкнулись с форекс-мошенничеством, важно как можно скорее сообщить об этом в соответствующие органы. Вы также можете подать жалобу на форекс-брокера в FINRA.

Чтобы защитить себя от форекс-мошенничества, советуем торговать только с регулируемыми форекс-брокерами. Не вносите депозиты в размере, который вы не можете себе позволить потерять. Не доверяйте обещаниям высокой прибыли с минимальным риском. Не предоставляйте брокеру никакой личной информации, кроме вашего имени и адреса электронной почты. Если вы сомневаетесь в чем-либо, проконсультируйтесь с финансовым консультантом.