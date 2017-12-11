Как работает Форекс – основные принципы функционирования международного рынка

11 декабря 2017, 16:32

Форекс, прибыль, торговля – понятия, с которыми знакома большая половина пользователей интернета. На рынке может заработать каждый участник со свободными денежными средствами. Условие торговли – умение анализировать ситуацию и прогнозировать поведение тренда. Как работает Форекс в простом понимании? Трейдеры при участии брокера заключают сделки купли-продажи, проводят мониторинг рынка и вступают в фазу торговли при наиболее благоприятном соотношении спроса и предложения по торгуемым активам.



В чем заключается работа трейдера

Пользователь, который решил торговать на рынке Форекс (валютном, фондовом, фьючерсном, инвестиционном, ресурсном) должен выбрать для работы проверенное программное обеспечение – торговый терминал со встроенными инструментами технического и графического анализа. Суть торговли – купить актив у нижней границы цены, а продать у высшей линии ценового коридора, определяющего поведение тренда. Как работает Форекс:

- Международный рынок не имеет территориальной принадлежности, никем не регулируется, цены формируются стихийно.

- Участники рынка торгуют доступными финансовыми активами, самостоятельно оценивая благоприятный момент входа на рынок.

- Между трейдерами, брокерами, дилинговыми центрами, депозитариями, финансовыми институтами есть взаимодействие.

- Рынок зависит от событий в мирровой экономике, формирования спроса и предложения, глобальных финансовых явлений.

- Чтобы принять участие в перераспределении прибыль на Форекс рынке, трейдеру нужен брокер – торговый представитель.



Благодаря многофункциональному программному обеспечению осуществляется постоянная взаимосвязь участников рынка, происходит учет финансовых требований, формируются инвестиционные портфели, корректируется объем по торгуемым лотам. Прибыльная сделка – прирост депозита трейдера, который в большой степени зависит от умения грамотно анализировать фазы рыночного роста, спада и бокового движения трендов. Чтобы понять, как работает форекс, нужно изучить теоретический материал и поучить практические навыки работы.

Торговля без просадок

Сделка купли-продажи финансовых инструментов всегда является рискованной. Задача трейдера – оценить оправданность риска, чтобы не допустить необдуманного "слива" собственного капитала. При работе на Форекс рынке брокеры предоставляют трейдерам кредитное плечо. Суть финансового левериджа заключается в том, что пользователь с небольшим депозитом может принимать участие в крупных торговых сделках. При этом часть капитала трейдера выступает залогом обеспечения для покрытия кредитного плеча.



К примеру, рычаг с соотношением 1:100 позволит трейдеру со 100 долларами участвовать в сделках на 10000 долларов, что соответственно увеличивает размер ожидаемой прибыли. Нужно знать, как работает Форекс, чтобы заключать прибыльные сделки:

- Для страхования рисков можно использовать хеджирование.

- Нельзя участвовать в сделках купли-продажи всем капиталом.

- Каждому шагу предшествует анализ рыночной ситуации.

- Необходимо генерировать полученную от операций прибыль.

- Торговать на реальном счете можно после обучения трейдингу.



Действия пользователя на рынке Форекс должны быть системными и обдуманными. Обоснование экономической эффективности торговли – размер одной просадки должен быть вдвое меньше суммы полученной прибыли. Торговля на Форекс интересна тем, что сколотить состояние может каждый участник рынка.