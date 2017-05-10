Тренд на Форекс: виды и характеристики

10 мая 2017, 23:53

Тренд на Форекс — важнейший показатель, правильное определение которого может стать основой для заключения выгодной сделки. Рассказываем, как не принять коррекцию за тренд и на что еще нужно обращать внимание перед выходом на рынок.

Что такое тренд?

Тренд — это направление движения цены какого-то финансового актива (валюты, акции, ценного металла и т.д.). Цена на актив формируется за какой-то определенный период.

Направление тренда является одним из важнейших факторов, который учитывается аналитиками и трейдера во время составления прогнозов. Именно на основе хорошо составленного прогноза трейдеры принимают решение об открытии сделки.

Направление тренда позволяет анализировать состояние рынка, прогнозировать дальнейшие изменения и выбирать наиболее благоприятные условия и стратегию scalping для торговли. В нестабильных условиях рынка Форекс тренд является чуть ли не единственной зацепкой и надежным источником информации о рынке. Новичкам рекомендуется играть именно, следуя тренду, а не торговать против него. Так можно существенно снизить риск открытия убыточной сделки.

Какие бывают тренды?

Существует три основных вида трендов.

Первый называется боковым движение. Для него характерно изменение цены в пределах определенного промежутка. В таком случае цена не выходил за его пределы. Чтобы определить вид тренда, нужно также учитывать временной интервал. Для периода в несколько часов характерен как раз-таки боковой тренд. Но если взять больший временной охват, то общая картина рынка будет совсем иной.

Восходящее движение — второй вид тренда, для которого характерен непрекращающийся рост цены валюты или другого финансового актива. Для описания этого вида тренда в профессиональной среде используют метафору с быком, так как постоянно увеличивающаяся цена становится похожей на быка, который готовится атаковать и двигается при этом то вверх, то вниз. Восходящее движение говорит о благоприятном состоянии актива и высоком спросе на него.

Нисходящее движение — третий вид направления движения цены актива. Нисходящее движение — полная противоположность восходящему — цена на актив при нем постепенно уменьшается. Все изменения цены при таком тренде можно выстроить вдоль наклонной линии.

Характеристики тренда

К важнейшим характеристикам тренда, которые непосредственно влияют на формирование цены, относятся направление движения, сила и время, то есть продолжительность.

Направление — основное свойство тренда, которое нужно уметь правильно определить. Направление напрямую зависит от выбранного временного интервала. Рассматривая тренд в рамках нескольких часов, можно ошибочно принять его за коррекцию — непродолжительное движение тренда в другую сторону. Чтобы не допускать такую ошибку и не открывать сделку на основе такого вывода, следует выбирать более широкий временной охват.

Для открытия успешных сделок на forex важно также правильно определять силу тренда. Она определяется по точкам, а точнее по их расположению на графике. Они выстраиваются в прямую, которая имеет определенный угол наклона от нижнего края экрана. Если угол слишком большой, то этот тренд нельзя назвать стабильным. А вот наклон в 45 градусов считается оптимальным и говорит о стабильной тенденции.

Последняя, но не менее важная характеристика — это продолжительность. Чем дольше наблюдается тренд, тем более стабильным его можно считать.

Вывод. Всем участникам рынка необходимо учитывать тренд и его характеристики. Это помогает составить точный прогноз и определить время выхода на рынок. чем больше характеристик учитывает трейдер, тем выше вероятность того, что он откроет прибыльную сделку.