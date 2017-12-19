Роль торговой стратегии при заключении сделок на Форекс рынке

19 декабря 2017, 11:38

Финансовая среда Forex – глобальная система международного формата, которая функционирует по собственным принципам и правилам. Главное достоинство Форекс рынка – возможность получать стабильный доход при удаленном доступе. Многие пользователи оценили перспективы международной биржи и принимают активное участие в торговле доступными финансовыми инструментами. Но для успешного заключения сделок мало иметь свободный капитал и рабочую площадку – трейдер должен действовать по системе. Поэтому роль торговой стратегии на Форекс рынке значительная, требует особенного внимания со стороны трейдера.

Стратегия – суть, принцип, механизм

Цены на активы формируются под действием спроса, предложения, политических и экономических новостей. Однако работа трейдера должна быть дисциплинированной и систематичной, иначе за короткое время можно потерять весь депозит. Также forex strategija заключается в использовании определенного алгоритма действий, которые помогают участнику рынка торговать с минимальным риском и получать прогнозируемую прибыль. Ключевые моменты торговых стратегий:

- Четкий механизм функционирования системы, построенный на математических, технических, фундаментальных методах анализа.

- Гибкость и возможность внесения корректировок в разработанную схему под влиянием постоянно изменяющейся рыночной ситуации.

- Дисциплинированное и обоснованное заключение трейдером финансовых сделок с приемлемым уровнем риска.

- Уменьшение влияния психологического фактора на принятие решений – пользователь работает по схеме, не четко, без эмоций.

- Универсальность торговых систем – стратегию можно использовать в сделках с разным лотом, временным интервалом, любыми активами.

- Получение трейдером практического опыта торговли путем реализации в работе готовых или собственных алгоритмов действий.



Роль торговой стратегии при заключении сделок на Форекс бирже довольно высока – это понятно каждому трейдеру. Используя в работе четкий и понятный алгоритм, можно с наименьшим риском торговать на длинных и коротких дистанциях. Видя перед собой план действий, пользователь более уверено принимает решения, меньше поддается психоэмоциональному настроению. Каждая готовая стратегия содержит важную информацию о размере лота, временном интервале, методах ведения торгов, инструментах, на ценовой разнице которых выгодно заключать сделки.



Основные варианты систем

В настоящее время трейдеру доступны готовые торговые стратегии, построенные на положительном опыте работы других участников рынка. Чтобы проверить эффективность готовой схемы, можно открыть демо-счет и оценить прибыльность алгоритма в различной временной перспективе. Есть универсальные системы и схемы, которые эффективно работают при определенных рыночных условиях. Высокая роль торговой стратегии в роботе трейдера – не надуманный факт, а база, которой следует придерживаться. Все торговые системы можно классифицировать на несколько обширных категорий:

- По временному интервалу – краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.

- По методу анализа – системы, построенные на фундаментальных макроэкономических принципах, технические и математические.

- По объекту прогнозирования – трендовые, канальные, системы на паттернах, контртрендовые схемы, стратегии на пробой волатильности.

- По уровню риска – умеренные, консервативные, агрессивные, скальпинг и пипсовка.

- По способу реализации алгоритма – ручные, полуавтоматические, автоматически.



Обширный выбор торговых стратегий позволяет трейдеру подобрать наиболее эффективный вариант торговли с учетом понимания системы и собственных рабочих запросов. Если стратегия четко работает и приносит прибыль, не стоит отказываться от ее использования – это гарантирует получение стабильного дохода.