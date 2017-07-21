Как безопасно торговать на Форексе

21 июля 2017, 8:19

Пожалуй, каждый ответственный трейдер рынка Форекс понимает огромное значение, которое имеет манименеджмент и контроль рисков. Поэтому мы предлагаем рассмотреть данную тему, но не со стороны сложных терминов и расчетов, а с точки зрения рядового трейдера, который просто хочет вести безопасную торговлю и иметь при этом стабильный доход.

Кто первым уходит с рынка Форекс

Достичь успеха на валютном рынке Форекс удается не всем, и когда начинающие игроки, испытав свои силы на демо сметка форекс созерцают уменьшившийся до нуля депозит, на них находит сильнейшее разочарование. Но вместо того, чтобы просто бросать все и страдать от фиаско, стоило бы научиться торговать и делать это разумно. Разобравшись плотнее с проблемным вопросом, вы сможете понять, что причиной финансовых крахов на самом деле становится простое желание как можно быстрее сорвать куш. Для этого игроки идут на неоправданный риск и теряют в итоге огромные суммы. Вот основные аргументы для подобного поведения:

1. Небольшой размер депозита.

Каждый участник торговли хочет, как можно быстрее добиться поставленных целей и получить на счет круглую сумму. На рынок и приходят в первую очередь для того, чтобы поправить свое финансовое положение. Очень редко начинающий игрок может пополнить депозит на хорошую сумму.

Поэтому, когда трейдер пытается как можно скорее разогнать депозит, он по большей части полагается не на свой профессионализм и знания, а на удачу. Логично предположить, что в скором времени фортуна ему изменит, и он уйдет с рынка. Поэтому подобный подход к валютному трейдингу на рынке Форекс не имеет перспектив и приведет неудачному результату.

2. С небольшими лотами спокойнее вести торговлю. Не обязательно маленький лот – это аналогия маленького объема сделки. Просто лот не должен вызывать у человека чувства дискомфорта, когда он видит, как цена двигается не в том направлении, которое он предсказывал.

Желательно, чтобы сумма лота обеспечивала получение желаемой прибыли, но при этом игрок имел достаточный запас хода для исправления допущенных ошибок.

Подводя краткий итог всему написанному выше, стоит отметить, что риск будет меньше при меньшем размере лота. В этом случае трейдер получает также и достаточный запас времени для построения рациональной стратегии на волатильном рынке. При таком подходе даже начинающие игроки могут своевременно закрыть сделку и оказаться в плюсе.

Понятно, что имея небольшой депозит, рассчитывать на серьезную прибыль не приходится, однако в этом случае вы и не станете расстраиваться особенно по поводу понесенных потерь. Главная задача для игрока – планомерно наращивать депозит. При таком подходе вы сможете увеличивать лот и наращивать на рынке Форекс.