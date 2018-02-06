Управление капиталом – залог прибыльной торговли на Форекс рынке

6 февраля 2018, 20:02

Биржевая торговля ассоциируется с рисками и получением прибыли. Трейдеры, сумевшие найти оптимальный баланс между приростом депозита и размером убытка, успешно торгуют на Форекс рынке. Управление капиталом – важный аспект торговли, позволяющий минимизировать просадки и получать ожидаемую прибыль. Безотчетная неупорядоченная торговля может привести к потере денежных средств, поэтому мани-менеджмент нужно рассматривать как эффективный вариант страхования рисков.

Принципы безопасной торговли

Правила финансового рынка нужно соблюдать, иначе трейдер может остаться без депозита в считанные дни. Главное условие безопасной торговли – использовать для заключения контрактов на Форекс часть капитала, размер которой регулирует инвестор. Деньги на бирже не раздают всем желающим – их нужно заработать упорным трудом. Поэтому нельзя использовать в работе заемные средства, рисковать основным доходом, занимать деньги на торговлю у родственников и друзей. Управление капиталом основывается на торговле с применением свободных денежных активов. Законы мани-менеджмента на финансовом рынке:

- Максимально допустимая просадка – это приемлемая потеря, с которой трейдер может смириться. Убыток не оставит счет пользователя пустым. Не имеет значения, как торгует трейдер, вручную или автоматически, размер допустимой просадки нужно учитывать в каждой сделке. Рисковать можно небольшим процентом от баланса.

- Нельзя заключать контракты на последние денежные средства на депозите трейдера. Чем больше торговец теряет на каждой сделке, тем сложнее восстановить баланс до первоначального капитала. Серия 20-ти убыточных сделок с потерями в 2 % по каждой так же неприемлема, как две-три просадки в размере 30-50 % от первоначального депозита.

- Риск и прибыль – оптимальное равновесие. Управление капиталом включает умение прогнозировать вероятный убыток и процент ожидаемого дохода по сделке. В идеале любая просадка должна составлять против прибыли соотношение 1:3, хотя бы 2:3. Если плюсовые сделки только покрывают минусовые, прибыль равна нулю.



Цель трейдера – получение выгоды от инвестирования в рынок forex vahendaja. Многие начинающие пользователи игнорируют принципы и правила мани-менеджмента, в результате быстро теряют депозит, разочаровываются в торговле и уходят с рынка. В долгосрочной перспективе получение прибыли сопряжено с меньшим риском – это нужно учитывать при планировании оптимального торгового периода.

Как управлять капиталом

Ошибки начинающих трейдеров сводятся к неумению распоряжаться средствами, игнорированию торговли по системе, заключению сделок с неоправданно высоким уровнем просадки. Отсутствие протестированной на демо-счете стратегии приводит к недопониманию рыночного механизма и совершению непростительных промахов. Несколько рекомендаций по грамотному управлению капиталом – правила используют в работе практикующие преуспевающие трейдеры:

- В биржевой торговле встречаются единичные случаи мгновенного обогащения, но нельзя полагаться только на везение и заключать сделки на весь депозит, даже когда трейдер видит прибыль в несколько пунктов.

- В среднем инвесторам нужно около года, чтобы научиться распоряжаться свободными средствами и торговать в плюс. Важно использовать в работе собственный капитал – исключение составляет кредитное плечо, предоставляемое брокером.

- Зарабатывать на Форекс не трудно, но потерять можно еще скорее. Поэтому рекомендуется использовать для заключения контрактов не более тридцати процентов выделенных средств для обучения и трейдинга.

- Торговать на рынке с небольшим депозитом непросто, поскольку пара убыточных сделок может привести к быстрому сливу депозита. Рекомендуется разделить капитал на три-пять частей и оперировать одной частью для трейдинга.



Управление капиталом предполагает контроль и страхование рисков. Для этого в работе нужно использовать параметры стоп-лосс и тейк-профит, применять хеждирование. Стартовать в торговле рекомендуется на бесплатном демо-счете, который удобно открывать сразу при скачивании терминала. Кроме того, трейдеры могут использовать несколько вариантов счетов на реальные деньги: центовый с минимальным депозитом; микро долларовый счет с объемом лота в 0,01; мини счет с объемом 0,1 лота. При депозите в 3000-5000 долларов можно торговать с классического счета, вкладывать деньги в ПАММ-счета.