Как управлять деньгами на рынке Форекс

13 июля 2017, 23:50

Перед тем как приступить непосредственно к торговле валютой на рынке Форекс, вам придется подобрать подходящего брокера и удобную платформу для торговли. Трейдер не должен здесь спешить с принятием решения, поскольку каждая платформа обладает определенными достоинствами и недостатками, предлагает игроку определенные возможности и характеристики для торговли – величину спреда, минимальный порог для сделки, объем кредитного плеча и так далее.

Все брокеры зарабатывают на спредах – комиссии за заключенные на рынке сделки. Но величина издержек у разных дилинговых центров может существенно отличаться, что напрямую влияет на доходность ваших операций. Самые низкие спреды начинаются с двух пипсов. Самые добросовестные брокеры берут лишь своп – плату за предоставленный более чем на день кредит.

При выборе брокера ориентируйтесь не на акции, а на степень доверия и рейтинг. Важно, чтобы брокеру можно было доверять, чтобы он гарантировал конфиденциальность ваших личных данных, а также безопасность внесенных денежных средств.

После регистрации в торговом терминале обратите внимание на правильное заполнение анкеты и ввод личных данных. Ошибка, допущенная на этом этапе, может помешать вам вывести или внести средства на счет.

Как открыть депозит на Форексе

Для ведения торговли на валютном рынке вам придется пополнить свой счет деньгами. Сделать это можно при помощи электронного кошелька, банковской карты или же банковским переводом. Не забывайте, что банки также взимают определенную комиссию с транзакции. И величина издержек может многократно отличаться в разных финансовых организациях.

Как зарабатывать на Форексе

После того как вы зарегистрируете собственный аккаунт и пополните счет, можно приступать к торговле. Суть заработка на валютном рынке заключается в том, чтобы покупать финансовые инструменты на их минимальной отметке и продавать, когда они достигают пика. Можно действовать и в обратном порядке – продавать валюту, достигшую наибольшей ценности и дожидаться, пока она подешевеет. После этого можно купить еще больше финансовых инструментов, так как их стоимость оказалась ниже.

Но для того, чтобы вы смогли достоверно определить подходящий момент для входа на рынок и выхода с него, придется провести forex backtesting software и основательно поработать над анализом текущей ситуации. Для этого трейдеры используют ценовые графики, специальные индикаторы и советники. Многие анализируют ситуацию по новостям, которые приходят из мира политики и экономики. Как известно, стоимость валюты очень сильно зависит от того, что творится в экономике государства, и какую политику ведут ее лидеры.

Многие потенциальные трейдеры изначально пугаются того факта, что они вносят на счет реальные деньги, а после этого они начинают работать в виртуальном пространстве, где их сложнее контролировать, нежели в настоящей жизни. Однако сомнения по этому поводу напрасны, ведь Форекс не является каким-либо хайпом или сомнительной конторой. Здесь все предельно честно и открыто для добросовестных участников торговли.

Поэтому, если вы решите вывести деньги со счета, вам следует сразу заполнить соответствующую форму, где следует указать реквизиты счета или банковской карты, куда вы планируете эти деньги получить. Также система может потребовать от вас ввести платежный пароль, который задавался в момент регистрации электронного счета. После того как все поля будут заполнены, можете смело жать клавишу для вывода средств и ждать их поступления на счет, банковскую карту или электронный кошелек.