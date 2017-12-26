Как появился Форекс – история создания и становление финансового рынка

26 декабря 2017, 10:11

Известная валютная среда, на которой ежедневно совершаются миллионы операций с крупными оборотами денежных средств – международный рынок Форекс. Биржа активно функционирует с семидесятых годов 20-го века, но наибольшую динамику активности и роста рынок приобрел с развитием компьютерных и интернет-технологий. Выбирая трейдинг для получения стабильного дохода, пользователи должны знать, как появился Форекс, по каким торгово-экономическим принципам работает биржа.





Что способствовало формированию рынка

19-й век ознаменовался для мировых государств принятием золотовалютного стандарта за основу монетарных систем. Каждая денежная единица должна иметь не только номинальную, но и материальную ценность, обеспеченную определенным запасом золота. Но резервы драгоценного металла ограничены, поэтому правительствам передовых государств в конце Второй Мировой войны пришлось принять Бреттон-Вудское соглашение, смысл которого заключался в переходе с золотовалютного стандарта на долларизацию монетарных систем, создание международных финансовых институтов и принятие фиксированных курсов валют.



Не прошло и тридцати лет, как новая система доказала свою несостоятельность в условиях динамично развивающихся рыночных отношений. Это стало основной предпосылкой формирования forex and cfd.



Этапы становления Форекс:

- Валюта всех государств, подписавших Бреттон-Вудское соглашение, получила «привязку» к курсу доллара.

- США достался неограниченный контроль над формированием валютного рынка.

- Выпуском американских долларов занимается не государственная организация, а частная монополия.

- Федеральная Резервная система не принадлежит правительству Штатов – доллары печатает финансовая группа, кредитор США.

- В результате невозможности обеспечить объемом долларовой валюты все денежные эмиссии, Бреттон-Вудская система зашла в тупик.

- Правительство Соединенных Штатов было вынуждено объявить о прекращении работы долларизованной валютной системы.

- Все мировые государства перешли на плавающие курсы валют, отказались от долларизации, но сохранили созданные институты.



Все эти события произошли в конце шестидесятых годов и стали главными факторами формирования международного финансового рынка Форекс, работа которого кардинально отличается от действовавших ранее валютных систем. Экономическая неэффективность ориентации валютных курсов на доллар стала отправной точкой, как появился Форекс в практике международных финансовых отношений.



Характеристики и задачи рынка

Создание Форекс рынка стало результатом проведения Кингстонской конференции на Ямайке, где страны-участницы встречи обсудили вопрос формирования монетарной системы, которая будет работать по принципам свободной торговли. Новый механизм регулирования обмена валют на международном уровне способствовал формированию плавающих курсов и открытию биржи для заключения финансово-торговых операций. Работа Форекс рынка официально началась в 1978 году. Foreign exchange market (коротко Форекс) объединяет валютную, фондовую биржу, торговлю базовыми сырьевыми ресурсами и драгоценными металлами, операции с фьючерсами, контрактами на разницу и международные инвестиционные программы. После того, как появился Форекс, на финансовом рынке начали активную работу новые участники – трейдеры, брокеры, дилеры, депозитарии, маркет-мейкеры, аналитики. Отличительные особенности биржи:

- Форекс – неконтролируемый рынок, процессами торговли никто не управляет, цены активов формируются стихийно.

- Денежный оборот биржи составляет триллионы долларов в год, рынок отличается высокой ликвидностью.

- Рынок Форекс не имеет территориальной, государственной, географической принадлежности.

- Доступ на биржу открыт всем пользователям после заключения договора с брокером на обслуживание сделок.

- На Форекс рынке установлен низкий барьер входа, ценовые колебания возникают под влиянием спроса и предложения.



С появлением Форекс рынка государственные финансовые институты получили возможность формировать валютные курсы по принципам свободной торговли, а перед пользователями открылись широкие перспективы для стабильного заработка на финансовых сделках.