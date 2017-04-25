Лучшие книги для обучения торговли на Форексе

25 апреля 2017, 13:29



Книги о валютном рынке Форекс - надежный источник полезной информации. Советуем приступать к чтению уже имею какой-то определенный запас знаний и приблизительное понимание схемы рынка. Так вам будет проще следовать полезным советам авторов следующих пособий.

№1 М. Ковел «Черепахи-трейдеры»

Автор книги Майкл Ковел вводит в книгу новые интересного подробности одного эксперимента, который был организован успешным и знаменитым трейдером из Чикаго Ричардом Денисом. Свой путь на валютной бирже этот человек, будучи еще совсем юным семнадцатилетним парнем. А в скором времени заработанный на бирже капитал этого парня составил целых двести миллионов долларов.

Ричард провел уникальный эксперимент, попытавшись обучить искусству трейдингапростых людей. Ему было интересно, требуются ли для успеха на этом поприще определенные качества, и он подал объявление в газету. Среди тысяч желающих разбогатеть на валютной бирже, он выбрал только 23 человека, которые показались ему наиболее мотивированными. Эти люди стали теми самыми черепашками, которые принесли своему учителю более ста миллионов долларов.

Автор книги ставит перед собой цель проследить за дальнейшим развитием судьбы этих людей, так как не все из них продолжили свой путь на бирже. Ковел представляет нашему вниманию подробный анализ того, почему одни достигли успеха, несмотря на равные условия, а другие потерпели крах. В книге приводятся советы самого автора эксперимента и его размышления на эту тему.

№2 - К. Линн «Дейтрейдинг на рынке Forex»

Книга представляет для своего читателя надежный и проверенный источник знаний об основах функционирования системы валютного рынка Форекс. С такой литературой должен быть ознакомлен каждый начинающий игрок, которые делает первые шаги на trading simulator и уже опытный трейдер. Книга дает практические советы о том, как грамотно действовать на рынке, получать стабильный доход и выстраивать собственную стратегию торговли на основе уже существующих и проверенных систем.

Эта фундаментальная работа поможет с головой окунуться в самые тонкие материи рынка, научит анализировать причины колебаний и извлекать выгоду из текущей ситуации на рынке.

Книга будет полезна всем, кто хочет осуществлять свою деятельность на валютном рынке правильно и эффективно. Она поможет не только новичкам, но и опытным трейдерам, которые смогут упорядочить знания и узнать о некоторых стратегических приемах, которые можно использовать на своей практике, тем самым расширяя горизонты.

Книга К. Линн остается актуальной, так как учитывает нестабильный характер рынка и его постоянные изменения. Здесь у читателя появляется возможность понять изменения, которым подвергся рынок за последние несколько лет. А это поможет быть готовым к любым поворотам судьбы и даже уметь прогнозировать их.

№3 - С. Нисон «За гранью японских свечей»

Автор книги стив Нисон удивил и заставил по-другому смотреть на сферу своей деятельности весь западный рынок валют, после того как рассказал о сильном механизме для повышения заработков на forex. Им пользовались японцы, благодаря чему им удавалось в течении долгих лет иметь конкурентное преимущество над всем миром.

Японцы известны своим нестандартным для нас подходом ко всему, в том числе и тех, которые касаются ведения бизнеса. Изучение эффективных механизмов, суть которых ранее не предавалась огласке, позволила автору создать подробное пособие о том, как повысить свои доходы на бирже. Внимания Нисона были удостоены четыре уже знаменитых механизма, которые имеют следующие названия: “каги” графики, “ренко”

графики, графики трехлинейного прорыва, а также индекс разницы. Все эти механизмы представляют кроют в себе много разнообразных инструментов для составления верного прогноза колебаний цен и определения наиболее выгодных условий для входа на рынок.