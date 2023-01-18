Как заработать на разнице курсов криптовалют: основные нюансы трейдинга

18 января 2023, 14:15

Волатильность – главная характеристика цифровых монет, из-за чегокотировки криптовалют постоянно меняются. Трейдинг или торговля криптовалютами может приносить высокую прибыль, если правильно определять выгодную точку входа, чтобы зарабатывать на разнице курсов. Для этого потребуется сформировать грамотную торговую стратегию, которая в большей части основывается на техническом анализе.

Чтобы понять, как получать доход от криптовалюты, необходимо обратить внимание на ключевой принцип ценообразования – соотношение спроса и предложения на рынке. Котировки будут падать, если отсутствует дефицит для покупки. И, наоборот, они будут расти, если при ограниченном предложении увеличивается спрос. Уравновесить эти показатели помогает структура цифровых монет. Большинство коинов и токенов имеют ограниченный показатель, например, в 20 млн. Еще один вариант того, как заработать на крипте, уравновесив спрос и предложение – использование механизма сжигания монет. Представленный подход дает возможность предотвратить стремительный рост объема криптоактивов и замедлить инфляцию.

Помимо указанной характеристики на стоимость также оказывает воздействие большое количество факторов. Среди них можно выделить те, влияние которых почти мгновенно сказывается на крипте:

• Правовой статус.

Введение правил обращения цифровых монет, внедрение регуляторов рынка криптоактивов, установление норм, направленных на легализацию инвестиций в криптовалюту – моментально влияет на крипторынок.

• Новости.

Публикации и высказывания известных личностей способны как резко поднять курс, так и обвалить его. Негативная информация может навести панику среди инвесторов, повысить продажи и моментально снизить цену.

• Действия китов (крупных игроков).

Трейдеры с большим объемом капитала способны искусственно управлять ценой криптоактива, стимулируя спрос или предложение в выгодную им сторону.

Ключевая особенность и, соответственно, проблема трейдеров, которые работают с криптой – волатильность. Постоянное изменение стоимости дает возможность как строить доход, так и может приводить к потере вложенных средств. Точно спрогнозировать цену заранее практически невозможно. Волатильность – это результат воздействия следующих факторов:

Ликвидность. Нехватка покупателей или продавцов провоцирует возникновение сильной волатильности, так как рынку необходимо удовлетворить и спрос, и предложение по самой справедливой цене.

Капитализация. Если стоимость криптоактива – высокая, оказывать на него давление незначительной группе инвесторов достаточно сложно. Чтобы осуществлять эти действия, нужен большой капитал.

Обеспечение. Оценить цифровую монету точно и объективно достаточно сложно из-за отсутствия ее привязки к реальному физическому активу (фиатные деньги, драгоценные металлы).

Обратите внимание на тот факт, что недостаток ликвидности и высокая волатильность – сложное и рискованное сочетание, потому что эти факторы – взаимосвязанные.

Чтобы не терять собственный капитал, каждый трейдер составляет план, который помогает воздержаться от рискованных и убыточных сделок. Если вы только осваиваете трейдинг, оцените составные элементы, которые потребуется детально проанализировать в будущем:

• Список валютных пар.

Многие начинающие трейдеры ошибочно сосредотачивают внимание на одном криптоактиве. Если у вас нет опыта в составлении трейдинговых схем, то можно остановиться на криптовалютах с низкой корреляцией.

• Технический анализ.

Представленная методика исследования – основополагающая, ведь она необходима, чтобы изучить и отследить индикаторы для подтверждения точек входа на рынок.

• Стоп-лоссы.

Этот вариант ордера дает возможность ограничить убыток, что на первых этапах оказывает серьезное психологическое давление.

Заработок на криптовалюте при разнице курса возможен как при скальпинге (краткосрочной торговле), так и при среднесрочной торговле. Необходимо разобраться с особенностями каждого процесса:

• Краткосрочная торговля или скальпинг.

Такой трейдинг относится к категории высокочастотных и скоростных. Для этого используются минутные графики, а длительность удержания ордеров составляет несколько секунд. Рассматриваемая схема может быть прибыльной, если наблюдается цикличность движения цены или соотношение между спросом и предложением. Подход такого плана отличается хорошей доходностью, но при этом трейдеру нужно глубоко понимать механику рынка. Из-за этого методика редко используется новичками.

• Среднесрочная торговля.

Схема основывается на удержании позиций в течение долгого срока. Стратегия выстраивается на базе анализа следующих технических индикаторов: линия Боллинджера, скользящая средняя. Помимо этого необходима оценка объема торгов, сопротивления и поддержки.

Вести трейдинг придется на графике не меньше 15-минутного. Сигнал входа будет доступен, пока не поступит обратный. Такой торговый механизм – оптимальный вариант для тех, кто только знакомиться с трейдингом.

Один из подходов, который часто применяется во время среднесрочной торговли – метод усреднения позиции. Он предусматривает, что сумма всех инвестиций распределяется на несколько частей и постепенно вкладывается. Капитал можно распределять и докупать криптоактивы, когда он достигает допустимого уровня поддержки или сопротивления. Полученная прибыль от покупок сразу же будет перекрывать возможные убытки дальнейших ордеров.

Даже при наличии детального плана, который продуман до мелочей, трейдер рискует потерять свой капитал. Одна из особенностей крипторынка в том, что курс ЮСДТ, как и любой другой валюты, может резко измениться. При этом фундаментальный и технический анализы изначально были созданы и применялись на фондовом рынке, для которого такие колебания не характерны.

Большая волатильность часто приводит к тому, что индикаторы могут давать ложные сигналы для входа. Фундаментальный анализ также может быть неэффективным, так как он не всегда учитывает степень влияния движения ВТС и ЕТН на другие цифровые монеты.

При этом не стоит думать, что маржинальная торговля на курсовой разнице – это сложно и обязательно проблемно. Трудности возникают в тот момент, когда неопытный трейдер работает с большим капиталом, не сформировав точную стратегию с допустимыми убытками. Одна из причин возможных трудностей – использование заемных средств. Чем больше сумма, тем большие размеры ордеров могут быть открыты, которые могут превышать собственный капитал. В случае положительного результата трейдер может получить хорошую и быструю прибыль. При негативном исходе событий можно столкнуться с потерей заемного капитала, который также в несколько раз превышает непосредственно ваши вложения.

Трейдинг – одно из наиболее популярных направлений на самой большой европейской криптобирже WhiteBIT и не только. При этом пользователям предоставляется доступ к аналитической панели, с помощью которой вы можете провести оценку и составить прогноз на движение курса. Для совершения сделок на биржах реализованы терминалы, функционал которых предусматривает индикаторы, необходимые для технического анализа.

• OBV. Соединяет объемы торгов и изменение цены. Начало тренда отображает последовательность пиков. Если каждая вершина, как и впадина, выше предыдущей, то наблюдается восходящий тренд. Если перед вами открывается обратная картина, то тренд – падающий.

• МА. Показывает среднюю цену за определенный промежуток времени. Если в этот трендовый индикатор заложить определенные параметры, то он даст сигнал о необходимости продажи. В этом случае котировки будут пересекать его сверху вниз и наоборот.

• Линии Боллинджера. Принцип основывается на скользящих средних, поэтому образует коридор движения цены. Если наблюдается пересечение снизу вверх, то это сигнал для покупки. Для продажи действует обратная ситуация.

Сочетание нескольких подходов и методик позволит заработать на криптовалюте и получить подходящий результат, который касается индивидуально выбранных вами криптоактивов. При составлении стратегии старайтесь учитывать различные характеристики и индикаторы в ходе технического и фундаментального анализа.