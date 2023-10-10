Binance запускає копі-трейдинг, щоб знизити бар’єр входу для початківців

10 октября 2023, 12:45

Binance оголошує про запуск копі-трейдинга високоліквідними ф’ючерсними продуктами в Україні, що дозволить користувачам стежити за торговими портфелями та стратегіями кваліфікованих трейдерів і відтворювати їх.

Користувачі можуть стати трейдерами, яких наслідуватимуть, або копіювати стратегії інших трейдерів. Це сприятиме більшій залученості та розвитку трейдерської спільноти.

Кваліфіковані трейдери отримують 10% частки прибутку та 10% знижки торгової комісії від копі-трейдерів, які копіюють їхні угоди. Кваліфіковані трейдери можуть також створювати контент на Binance Feed, взаємодіяти з іншими користувачами та ділитися своїми торговими стратегіями.Копі-трейдери можуть стежити за 10 кваліфікованими трейдерами одночасно та переглядати їх портфель, включаючи рентабельність інвестицій (ROI) за 7–30–90 днів, звіт про прибутки та збитки, максимальну просадку та активи під управлінням. Binance прагне знизити бар’єри входу для менш досвідчених користувачів, які тепер можуть використовувати знання та стратегії інших трейдерів.Рейчел Конлан, директорка з маркетингу Binance, прокоментувала: «Місія Binance — покращити доступ до фінансів, і всі продукти Binance спрямовані на те, щоб допомогти нашим користувачам досягти більшого контролю над ними. Я впевнена, що новий інструмент дозволить задовольнити попит нових користувачів, які хочуть вчитися та співпрацювати з кваліфікованими трейдерами, які, у свою чергу, тепер матимуть більше способів поділитися та монетизувати свій досвід. Ми віримо, що копі-трейдинг дозволить знизити бар’єри для входу в криптовалюту та покращить залученість спільноти».Отримати доступ та активувати копі-трейдинговий обліковий запис можна лише одним натисканням миші. Копі-трейдингові облікові записи користувачів відокремлені від їхніх ф’ючерсних рахунків, тому користувачі можуть легко й ефективно керувати торгівлею.Binance має широкий спектр функцій управління ризиками для копіювання, зокрема:Контроль ризиків: копі-трейдери можуть самостійно налаштовувати власні параметри ризику, зокрема тейк-профіт/стоп-лосс, кредитне плече та режими маржі.Ліміти прослизання: ліміти встановлюються на рівні 0,3% для BTC/USDT і ETH/USDT і 0,5% для інших ф’ючерсних контрактів. Для захисту копі-трейдерів, їх ордери не виконуватимуться, якщо перевищено ліміт прослизання.Вибір розподілу фіксованого коефіцієнта або фіксованої суми: копі-трейдери можуть контролювати суму, яку вони виділяють на угоди, шляхом дотримання коефіцієнта інвестування кваліфікованого трейдера на основі балансу його рахунку, або інвестуючи фіксовану суму у кожному ордеріІндикатори ризику кредитного плеча: портфелі кваліфікованих трейдерів із рівнем кредитного плеча від 10x до 20x матимуть тег жовтого кольору, а портфелі із кредитним плечем вище 20x матимуть тег червоного кольору.