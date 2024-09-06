Binance представляє BNSOL для гнучкого та безпечного стейкінгу на Solana

6 сентября 2024, 14:15

Binance оголосила про майбутній запуск свого продукту для стейкінгу Solana – Binance SOL Staking, який буде доступний наприкінці вересня.

Він дозволить користувачам безпечно стейкати свої Solana (SOL) токени на Binance, зберігаючи повний контроль над своїми активами та гнучкість завдяки Binance Staked SOL (BNSOL).



Binance SOL Staking дозволяє користувачам легко стейкати свої SOL токени та отримувати в обмін BNSOL – ліквідний стейкінговий токен, що представляє їхні застейкані активи. BNSOL – це можливість продовжувати отримувати винагороди за стейкінг, водночас зберігаючи можливість торгувати, позичати або використовувати свої активи через різні продукти Binance та зовнішні DeFi-платформи.



"Як одна з перших криптобірж, що пропонує SOL-ліквідний стейкінг, Binance надає зручний і гнучкий спосіб отримувати винагороди, зберігаючи повний контроль над своїми застейканими активами," – сказав Вішал Сачіндран, керівник регіональних ринків Binance. "На відміну від нативного стейкінгу, що блокує активи, BNSOL дозволяє користувачам розблоковувати ліквідність, насолоджуватися безперервним накопиченням винагород і безперешкодно працювати як на платформі Binance, так і в ширшій екосистемі DeFi, що робить його ідеальним рішенням для тих, хто прагне максимізувати потенціал своїх застейканих Solana токенів."

Binance SOL Staking дозволяє користувачам повною мірою використовувати свої застейкані Solana токени, пропонуючи:

● Динамічні винагороди: BNSOL представлятиме як застейкані SOL, так і накопичені з часом стейкінгові винагороди. Користувачі отримуватимуть вигоду від динамічного річного відсотку доходності (APR), що відповідає винагородам за стейкінг на блокчейні Solana, скоригованим на комісію, забезпечуючи конкурентоспроможну дохідність. Співвідношення конверсії BNSOL буде оновлюватися кожні приблизно 2 дні, відповідно до етапів оновлення мережі Solana, щоб відобразити накопичені винагороди та зростаючу вартість BNSOL відносно SOL.

● Розширена ліквідність: BNSOL можна використовувати не тільки в екосистемі Binance, але й на різних DeFi-додатках, що надає користувачам більше можливостей та гнучкості. Власники BNSOL зможуть торгувати, інвестувати, брати участь у yield farming, надавати позики та використовувати свої токени відповідно до своїх інвестиційних стратегій.

● Гнучкий викуп: Гнучкість BNSOL дозволяє користувачам викупити свої токени в будь-який час, з урахуванням періоду очікування викупу, або миттєво, торгуючи BNSOL на ринку.

● Зручний процес: Процес стейкінгу на Binance розроблений з фокусом на простоту та зручність, тому для початку отримання винагород потрібен лише один клік. Ця простота робить продукт доступним як для новачків, так і для досвідчених користувачів.



Binance розробила свій продукт для стейкінгу Solana з використанням оригінальної програми Stake Pool, яку підтримує Solana Labs – надійна інфраструктура, перевірена кількома безпековими фірмами для забезпечення повної безпеки коштів. Ця програма Stake Pool також пройшла ретельну перевірку різними постачальниками ліквідних стейкінгових токенів (LST), що ще більше підвищує її надійність і безпеку.



Офіційну дату запуску продукту та додаткові деталі буде оголошено найближчим часом через канал анонсів Binance та на офіційних каналах Binance у соціальних мережах.