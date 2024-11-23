Binance запустив офіційний верифікований канал у WhatsApp

23 ноября 2024, 23:09

Binance оголосила про запуск свого офіційного каналу в WhatsApp, верифікованого самим месенджером.



Ця ініціатива робить Binance однією з перших глобальних криптобірж, які створили надійний та перевірений канал у найпопулярнішому у світі месенджері, що об’єднує понад два мільярди людей.

Запуск цього каналу демонструє прагнення Binance захищати своїх користувачів, забезпечуючи безпечний простір для отримання достовірної інформації та знижуючи ризик шахрайства.На верифікованому каналі Binance у WhatsApp можна знайти офіційні новини компанії, оновлення про продукти, анонси заходів та освітні матеріали про Web3, блокчейн та криптовалюти. Канал орієнтований на широку аудиторію, включно з новачками у світі криптовалют, з метою зробити цифрові активи більш доступними через популярний месенджер.«Запуск офіційного та верифікованого каналу в WhatsApp надає нашій спільноті та новим користувачам можливість отримувати надійну інформацію та ресурси, допомагаючи їм досліджувати світ криптовалют у безпечному середовищі», – зазначила Рейчел Конлан, директорка з маркетингу Binance. «Глобальне охоплення WhatsApp надає нам унікальну можливість взаємодіяти з ширшою аудиторією через зручний та звичний додаток, сприяючи нашій місії – фінансовій свободі через освіту та впровадження криптовалют».Офіційний канал Binance у WhatsApp доступний англійською мовою та доповнює інші офіційні канали компанії, зокрема Telegram і Discord. Як єдиний верифікований канал Binance у WhatsApp, він покликаний боротися з шахрайськими групами та підробленими обліковими записами, які видають себе за Binance у месенджері. Binance закликає своїх користувачів та спільноту бути пильними та взаємодіяти лише з верифікованими каналами Binance.