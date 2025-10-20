Binance запускає ініціативу “Together” на $400 млн

20 октября 2025, 0:21

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів і кількістю користувачів, оголосила про запуск ініціативи “Together” — комплексної програми підтримки користувачів і партнерів галузі загальним обсягом у $400 мільйонів.



Ініціатива спрямована на стабілізацію ситуації на ринку та відновлення довіри після нещодавніх коливань, спричинених макроекономічними чинниками, які вплинули на крипторинок, користувачів та інституційних учасників.

Останніми днями глобальний ринок криптовалют зазнав значної волатильності, що вплинуло на користувачів, інституційних інвесторів і всю індустрію.Макроекономічний спад став серйозним випробуванням для молодої криптоіндустрії, вплинувши як на динаміку цін активів, так і на довіру користувачів до ринку.

Binance також зіткнулася з труднощами та підвищеною увагою — як всередині індустрії, так і за її межами. Як лідер ринку, компанія розуміє, що певний рівень уваги до її діяльності — справедливий чи ні — є неминучим. Однак користувачі завжди були й залишаються головним пріоритетом Binance.



Поки триває робота над раніше оголошеним планом компенсацій, Binance запускає додаткові заходи підтримки для своїх користувачів і всієї індустрії, щоб разом пройти через цей складний період. Сьогодні компанія офіційно оголошує про старт ініціативи “Together”.



Binance розподілить між користувачами від $4 до $6 000 у USDC, загальним обсягом $300 мільйонів, серед тих, хто відповідає всім наведеним нижче критеріям:



користувачі, які зазнали збитків унаслідок примусової ліквідації позицій на ринках Futures і Margin у період з 10 жовтня 2025 року 00:00 до 11 жовтня 2025 року 23:59 (UTC);



загальний розмір ліквідаційних збитків становив щонайменше $50;



сукупні збитки від ліквідації становили щонайменше 30% (коефіцієнт втрат) від загальної чистої вартості активів користувача за станом на знімок балансу від 9 жовтня 2025 року, 23:59 (UTC).

Розмір компенсації для кожного користувача визначатиметься індивідуально на основі оцінки суми ліквідаційних збитків, їх частки від загального балансу та низки додаткових факторів.

Binance планує розпочати розподіл USDC упродовж 24 годин і завершити нарахування на Rewards Hub користувачів упродовж 96 годин.

Через високе навантаження можливі затримки в процесі розподілу, компанія просить поставитися з розумінням і дякує спільноті за терпіння.



Для екосистемних та інституційних користувачів, які серйозно постраждали від ринкових коливань, Binance створює фонд пільгового кредитування обсягом $100 мільйонів для допомоги у відновленні торговельної активності.

Компанія очікує, що програма допоможе учасникам екосистеми відновитися, зменшити тиск на ліквідність і забезпечити стабільну роботу ключових партнерів.

Подати заявку на участь зможуть VIP- та інституційні користувачі через своїх персональних менеджерів акаунтів. Binance гарантує оперативний розгляд заявок і сувору конфіденційність.



У компанії підкреслюють, що Binance не несе юридичної відповідальності за втрати користувачів, проте спрямовує ресурси туди, де вони найбільш потрібні — до користувачів і партнерів екосистеми.

Binance знову нагадує своїй спільноті та користувачам, що криптовалютний ринок залишається волатильним, а інвестиції пов’язані з ризиками. Компанія закликає інвесторів діяти раціонально, відповідально управляти своїми позиціями та проявляти належну обачність.